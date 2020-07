Mit Vollgas auf der Donau? Neue Möglichkeiten für Motorboote

Im Bereich der Gemeinde Niederwinkling wird der Deich ins Hinterland verlegt. Zwischen Deich und Fluss entsteht ein breiter Streifen als ökologische Ausgleichsfläche mit einem Auefließgewässer, Pflanzungen und Modellierungen. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes auch weiterhin Zugang zur Donau haben, hat Bürgermeister Ludwig Waas eine Zufahrt für die Wasserwacht im Planfeststellungsverfahren erkämpft. Außerdem plant er auf 200 Metern am Ufer einen Badestrand und einen kleinen Motorboothafen sowie außerhalb des Deichs ein Gebäude für die Rettungskräfte der Wasserwacht.

Vor allem die Boote der Wasserretter sollen im neuen Hafen liegen. Markus Ebner von der Wasserwacht Waltendorf begrüßt die Planungen: "Wenn wir nachts um halb drei bei Nebel im Winter am 30. Januar das Boot slippen müssen, das ist extrem schwierig und zeitaufwändig und gefährlich für unsere Einsatzkräfte. Die stehen unten am Wasser bei Eis und Schnee. Wenn man da eine Liegefläche hat, wo man sofort ins Boot steigen und sofort an die Unfallstelle fahren kann, ist das für die Wasserwacht Waltendorf ein unwahrscheinlicher Zeitvorteil."

Stellplätze auch für Privatboote

Der Steg für die Wasserwacht soll in einen kleinen Motorboothafen kommen. Bürgermeister Ludwig Waas geht es vor allem um die ehrenamtlichen Wasserwachtler. Nicht wenige der 300 Mitglieder dieser Wasserwacht hätten selbst Boote und wollten sie hier in ihrer Freizeit nutzen. "Das wollen wir selbstverständlich gewährleisten", so der Bürgermeister von Niederwinkling.

Mögliche Lärmprobleme räumt er ein: "Mit dem Lärm – das ist klar, haben Sie grundsätzlich eine Beeinträchtigung, egal, was Sie für eine Sportart betreiben. Und wir wollen hier keine Rennbootstrecke. Da gibt’s vom Kanu-Wanderer bis zum Paddler alles mögliche. Warum soll der nicht bei uns dort eine Anlegestelle vorfinden, wo er an Land gehen kann, wo er eine Toilette nutzen, wo er sich duschen kann."

Widerstand gegen Hafen

Gegen den Hafen gibt es Widerstand. Der Fischereiverein Irlbach-Straßkirchen vom gegenüberliegenden Ufer fürchtet bei weiter zunehmendem Motorbootverkehr um die Jungfische.

"Wenn ein Motorboot kommt, ist der plötzliche Wellenschlag da. Die Fische haben die Reaktionszeit gar nicht. Besonders die kleinen. Zweitens haben sie die Kraft nicht, dass sie sich gegen den Wellenschlag zur Wehr setzen können. Sie werden ans Ufer rausgespült, bleiben zwischen den Steinen oder im Sand hängen und das ist natürlich kein schönes Bild, wenn die Fische verenden müssen." Bruno Niemeier, Fischereiverein Irlbach-Straßkirchen

Auch der Bürgermeister von Irlbach, Armin Soller, ist gegen den Hafen gleich gegenüber, vor allem wegen des Lärms, wenn 50 Motorbootstellplätze entstehen und die entsprechende Zahl von Booten ankommt und abfährt. Er befürchtet durch den Bau des Hafens eine örtliche Übernutzung. "Die Überregionalität steigt und es wird viel mehr. Ich favorisiere mehr die verschiedenen Slip-Stellen entlang der Donau, das würde die Sache ein wenig entzerren", so Sollner.

Slip-Stellen statt Hafenanlagen?

Slip-Stellen nennt man Steinrampen, über die Bootsfahrer ihre Schiffe rückwärts ins Wasser lassen können. Auf den knapp 70 Kilometern zwischen Straubing und Vilshofen gibt es bisher keinen Hafen, aber einige solche Slipanlagen. Doch die sind oft in schlechtem Zustand. In Niederalteich hat sich deshalb der Verein 'Freunde der Donau' gegründet, der die Slipanlage erneuert haben will. Das soll im Rahmen der Umgestaltung des Uferbereichs im Dorf geschehen.

Für die Mitglieder der Interessengemeinschaft "lebenswertes Niederalteich" ein Unding. Viele von ihnen haben in den letzten über 25 Jahren gegen den staugestützten Donauausbau gekämpft. Diesen Kampf haben sie gewonnen. Wenn aber die Slipanlage ertüchtigt wird, befürchten sie, dass der Ort ein Mekka für Motorbootfahrer werden könnte: "Wenn sowas im Internet steht, kommen die deutschlandweit, weil sowas ist attraktiv und dann kommen dementsprechend viel, viel mehr Motorboote her und die Lärmsteigerung wäre wesentlich größer", befürchtet Monika Schöllhorn von der Interessengemeinschaft lebenswertes Niederalteich.

Donauabschnitt bereits jetzt sehr beliebt

Schon jetzt beweisen die Kennzeichen der Autos, dass der Fluss für Motorbootfahrer überregional interessant ist. Denn auf vielen oberbayerischen Seen beispielsweise ist Boot fahren längst stark eingeschränkt. Nicht aber auf der Bundeswasserstraße Donau. Zum Leidwesen lärmgeplagter Anwohnerinnen und Anwohner. "Motorboote bringen Erholung für den Einzelnen, aber verlärmen viele andere und wir finden, dass es in den Zeiten auch aus Klimaschutzgründen nicht mehr angebracht ist, das zu forcieren", so Maria Schöllhorn, Interessengemeinschaft lebenswertes Niederalteich.

Bürgermeister: Interessen aller Gemeindemitglieder berücksichtigen

Der Bürgermeister von Niederalteich, Albin Dietrich, will die Interessen all seiner Gemeindemitglieder bei der Umgestaltung des Donauufers berücksichtigen. Einen Hotspot für Motorbootfahrer befürchtet er für die Gemeinde mit dem traditionsreichen Kloster nicht. "Nein, ich habe keine Angst, dass das überrannt wird. Man kann sagen, die Einlassstelle wird bevorzugt von Hiesigen benutzt oder benutzbar. Das ist noch nicht ausgegoren. Das ist noch ein offenes Thema. Da muss man noch schauen, was für einen Konsens man finden kann."

Motorbootfahrer wie Christian Sponfeldner aus Bogen wollen nicht als Umweltverschmutzer und Klimasünder dastehen.

"Ich verbrauche auch Sprit, wenn ich in die Berge fahre zum Bergsteigen oder wenn ich an den Baggersee fahre zum Schwimmen, setze ich mich ins Auto und brauche auch Sprit. Die Motoren sind heute super-sauber. Keiner macht irgendwas, damit er die Umwelt verschmutzt. Wir wollen sauberes Wasser. Wir schwimmen darin. Fahren Wasserski. Wir genießen die Natur und passen darauf auf." Christian Sponfeldner, Motorbootfahrer

Auch nach dem Spatenstich für den Donauausbau zwischen Straubing und Vilshofen zerren also weiterhin verschiedene Interessengruppen an diesem letzten frei fließenden Stück des längsten Flusses in Mitteleuropa.