Mit vollem Einsatz: Die "Lange Nacht der Feuerwehr"

"Lange Nacht der Feuerwehr" ist eine Premiere

Die Demonstration in Dietersdorf ist am Samstag nur ein Teil des großen Veranstaltungsangebots der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach. An sieben Standorten in und um Schwabach stellen die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer ihre Arbeit vor. Bayernweit sind etwa 700 Freiwillige Feuerwehren an der Aktion beteiligt, die in diesem Jahr eine Premiere feiert.

250.000 Feuerwehr-Einsätze im Jahr

Alle zwei Minuten rücke in Bayern die Feuerwehr zu einem Einsatz aus, erklärt der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands Bayern, Johann Eitzenberger, in seiner Eröffnungsrede vor der Schwabacher Hauptwache. Pro Tag seien das 670 Einsätze, 250.000 im Jahr. "Die Feuerwehr ist eine maßgebliche Säule im Bereich der öffentlichen Sicherheit – auch im Katastrophenschutz. Wir sind mit über 7.500 Standorten in jedem Dorf, in jedem Ort präsent", so Eitzenberger weiter.

Neue sind bei der Freiwilligen Feuerwehr willkommen

Die "Lange Nacht der Feuerwehr" sei dazu gedacht, der Bevölkerung die vielfältige und wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute nahezubringen, aber natürlich auch, um neue Mitglieder zu werben. "Wir wollen ganz klar zum Ausdruck bringen, dass jeder, der sich der Ausbildung und den Diensten widmen kann und will, bei uns herzlich willkommen ist und mitarbeiten kann", bestätigt der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands Bayern, Johann Eitzenberger. Dem Nächsten in der Not zu helfen, sei es bei einem Brand, bei einem Unglücksfall oder bei Naturkatastrophen, das sei das Kernelement bürgerschaftlichen Selbstverständnisses. "Deshalb ist es so wichtig, dass wir das stärken und auch in eine gute Zukunft führen."

Nachwuchs ist wichtig fürs Ehrenamt

Dass man sich um die Zukunft und den Nachwuchs im Schwabacher Gemeindeteil Schaftnach keine Sorgen machen muss, zeigt sich bereits am Nachmittag. Denn nicht nur die Großen demonstrieren bei der "Langen Nacht der Feuerwehr", was so alles in ihnen steckt, auch die Sechs- bis Zwölfjährigen sind mit Feuereifer dabei und erklären, was sie bei der Kinderfeuerwehr so alles lernen. Der zehnjährige Ben Heider setzt souverän einen Notruf ab, während seine "Kolleginnen und Kollegen" einem Mädchen, das einen Unfall hatte, gekonnt den Arm verbinden. An diesem Tag ist das nur eine Vorführung, aber alle Kinder der rund 20 Mitglieder der Kinderfeuerwehr sind sich sicher, dass sie auch für einen Ernstfall gut vorbereitet seien. Bleiben sie auch später ehrenamtlich bei der Feuerwehr dabei, dürfen sie ab 16 Jahren zu echten Einsätzen mit ausrücken.

Wärmebildkamera unterstützt in brennenden Gebäuden

Was das für ein Gefühl ist, bei einem echten Einsatz als Feuerwehrmann oder -frau zu agieren, demonstrieren die Ehrenamtlichen der FFW Schwabach-Limbach eindrucksvoll in einer Garage, die in Brand geraten ist und in der sich jede Menge Rauch entwickelt hat. Zusammen mit einem Feuerwehrmann können die Gäste in die Rauchkammer gehen und am eigenen Leib erfahren, wie es ist, außer Nebel nichts zu sehen. Mit einer Wärmebildkamera lassen sich Lichtquellen ausmachen und im Echtfall auch Personen, die in einer brennenden Wohnung liegen, identifizieren.

Praktische Tipps: Kein Wasser beim Fettbrand verwenden

Ganz praktische Tipps gibt es natürlich auch auf der "Langen Nacht der Feuerwehr". Fachmann Nico Beyer ist in Limbach an diesem Tag der Mann der Feuerbälle. Der ehrenamtliche Feuerwehrmann präsentiert einen Fettbrand, der in der Küche schnell entsteht, wenn Öl oder Fett überhitzen. Was passiert, wenn man dann auch nur ein kleines Glas Wasser hinzugießt, wird Sekunden später klar. Es kommt zu einer riesigen Flamme, die den Zuschauern wie eine enorme Explosion erscheint. In einer geschlossenen Küche kann das verheerend enden. Deshalb der Rat von Nico Beyer: "Man sollte beim Fettbrand auf keinen Fall mit Wasser löschen, dafür gibt's andere Mittel", erklärt er. Oft reiche schon der Topfdeckel, um die Flammen zu ersticken. Außerdem können spezielle Löschdecken oder Sprays mit Fettbrandlöscher hilfreich sein, so der Fachmann. Bei einem größeren Fettbrand ist die Verwendung eines Feuerlöschers angeraten. Aber auf keinen Fall Wasser zum Löschen benutzen, denn den Feuerball in den eigenen vier Wänden möchte man sicherlich nicht haben.