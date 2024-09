Mit vierfacher Erdbeschleunigung zum Kärwa-Glück

Schausteller Hannes Grauberger hat viel investiert. Rund 1,2 Millionen Euro kostet der "Hero Fighter". Das Fahrgeschäft feiert Premiere auf der Fürther Kirchweih, die am Samstag, 28. September, beginnt. Die Fahrgäste fliegen in der Mega-Schaukel 20 Meter hoch. Beim Schwung nach unten werden sie mit vierfacher Erdbeschleunigung in die Sitze gedrückt. "Das hat richtig Wumms", sagt Grauberger. Unsicher muss sich niemand fühlen, sagt Grauberger. Das Fahrgeschäft hat dreifache Sicherheitsvorkehrungen. Nur der Magen, der muss das aushalten.

Zur Doku in der ARD Mediathek: Bayern erleben – Alles für die Kerwa

Oldtimerfahren für Enkelin und Opa

Es gibt auch gemütliche Fahrgeschäfte. Und solche, die seit 60 Jahren und noch länger bei der Kirchweih dabei sind. Zum Beispiel die Oldtimer-Fahrten, ein Fahrgeschäft, auf die sich Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) besonders freut. "Dieselben Fahrgeschäfte mit seiner dreijährigen Enkelin besuchen, in denen man selbst als Dreijähriger gefahren ist, das ist schon was Besonders", sagt er.

Bratwürste, Baggers und Backfisch

Die Fürther Michaelis-Kirchweih ist die größte Straßenkirchweih Deutschlands. Dazu gehören nicht nur Fahrgeschäfte für jedes Alter. Dazu gehört auch, dass die Fürther Kirchweih eine bierzeltfreie Zone ist. Essen und Trinken gibt es an den vielen Ständen entlang der Straßen der Innenstadt. Bratwürste, Baggers und Backfisch, dazu Bier und Federweisen – rund 1,5 Millionen Gäste ließen sich davon im vergangenen Jahr nach Fürth locken. Und – gutes Wetter vorausgesetzt – so viele Besucherinnen und Besucher erwartet Fürths Kirchweih- und Wirtschaftsreferent Horst Müller (CSU) auch in diesem Jahr wieder, sagt er auf der Vorab-Pressekonferenz. Das Bier wird traditionsgemäß in Halbliter-Krügen ausgeschenkt: Das "Seidla" kostet zwischen fünf und sechs Euro, so Müller.

Ausnahme für Messer-Schleifer

Das Flair der Kirchweih machen aber nicht nur die Fahrgeschäfte und die Ess- und Trink-Stände aus. Rund 80 Markthändler bieten an ihren Ständen nützliche Dinge an. Strümpfe für Diabetiker zum Beispiel, Kartoffelschäler für Linkshänder, Hosenträger, Auto-Polituren, Blumenzwiebeln, Gewürze, Bürsten, Pfannen oder Ledergürtel. Viele Markthändler haben ihr Stammpublikum, das immer wieder zur Kirchweih kommt.

Auch der "Messer-Mo" gehört zu den Traditions-Geschäften. Und genau der hat die Verantwortlichen vor der Kirchweih beschäftigt. Denn nach dem Messer-Attentat in Solingen gilt ein Messerverbot. Gefährliche Gegenstände dürfen auf der Kirchweih nicht mitgeführt werden. Das werde auch stichprobenartig kontrolliert, sagt OB Jung. Für den Messer-Mo hätte das ein Berufsverbot bedeutet, so der Wirtschaftsreferent. Deshalb gibt es die Ausnahme: Messer dürfen an Marktständen verkauft und auch zum Schleifen gebracht werden. Voraussetzung ist, dass die Messer in einer beispielsweise mit einem Reißverschluss verschlossenen Tasche oder einem Rucksack mitgeführt werden.

700.000 Euro für die Sicherheit

Das Sicherheitskonzept sieht nicht vor, dass das gesamte Gelände in der Innenstadt eingezäunt wird, sagt der Oberbürgermeister. Das passt nicht zur Innenstadtkirchweih. Allerdings wird mehr Sicherheitspersonal unterwegs sein. Rund 700.000 Euro gibt die Stadt dafür aus. OB jung appelliert an die Besucherinnen und Besucher, sich nicht abschrecken zu lassen. "Wer jetzt daheim bleibt, der geht dem Ansinnen der Terroristen nach, die wollen, dass wir keine Feste mehr feiern", sagt er. Es gebe keine hundertprozentige Sicherheit. "Aber die gibt es Zuhause auch nicht", so Jung.

Kirchweih und verkaufsoffene Sonntage als Wirtschaftsfaktor

Die Kirchweih ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt Fürth. Referent Müller rechnet damit, dass allein auf der Kirchweih rund 60 Millionen Euro umgesetzt werden. Dazu kommen die beiden verkaufsoffenen Sonntag in der Fürther Innenstadt. Am zweiten Sonntag (6. Oktober 2024) findet ab 11 Uhr auch der traditionelle Erntedankumzug statt, der live im Bayerischen Fernsehen übertragen wird.