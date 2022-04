Mit viel Optimismus zum FDP-Parteitag nach Hirschaid

Wenn sich die FDP am Wochenende im oberfränkischen Hirschaid zum Landesparteitag trifft, gibt es einiges zu besprechen – und zu feiern. Am Samstag gilt noch coronabedingt die 2G-Regelung, am Sonntag dann nicht mehr. Hintergrund ist das Auslaufen der meisten Corona-Maßnahmen am 3. April. So haben die Liberalen in der Ampelregierung das Bundesgesetz zu den Corona-Maßnahmen gegen den halbherzigen Widerstand von SPD und Grünen durchgedrückt. Schon lange wartet die Partei drauf, die Korken des längst kaltgestellten Sekts für ihre "Freedom Partys" knallen zu lassen.

Sorgen durch Ukraine-Krieg

Doch nach feiern ist den Liberalen gerade auch nicht zumute, zeigt eine Umfrage bei FDP-Politikern aus der Region. Der Angriffskrieg in Russland beschäftigt auch die FDP in Bayern: "Wir haben energieintensive Unternehmen, in Oberfranken zum Beispiel die Glas und Keramikindustrie, die besonders betroffen sind, weil sie für den Produktionsprozess auch Gas brauchen", sagt der oberfränkische FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber. Zudem hätten die Liberalen in Berlin und München "sehr viel mit den Versäumnissen aus jahrelanger unionsgeführte Regierung zu kämpfen."

Überlegung zur Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke

Der 41-Jährige will die Abhängigkeit von Russland im Energiebereich verringern, beispielsweise durch den Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber beim Parteitag in Hirschaid soll es auch um Übergangstechnologien und Zwischenlösungen gehen, so will der mittelfränkische Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach über eine "Laufzeitverlängerung der bayerischen Kernkraftwerke sprechen - zumindest ergebnisoffen diskutieren, was die Vor und Nachteile dafür wären".

Deutliches Nein zur Corona-Impfpflicht

Doch neben dem Krieg als Thema gibt es auch noch Corona – trotz der auslaufenden Maßnahmen. Wie die Bundespartei lehnt auch die Bayern FDP eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ab. Matthias Fischbach meint, durch die Omikron-Variante sei die Impfpflicht obsolet: "Wir sehen aber auch, dass inzwischen viele Infektionen schon stattgefunden haben. Dass es eine Grundimmunisierung der Bevölkerung in großem Maße gibt." Sein Kollege Sebastian Körber sagt, man könne aber über eine altersabhängige Impfpflicht sprechen, "um eben die besonders zu schützenden älteren Personen zu schützen."

Mehr Frauen und Doppelspitzen in der Diskussion

Diskutiert werden soll auch über den Plan, künftig Doppelspitzen an Parteiposten zu etablieren. Dadurch solle mehr Flexibilität bei der Gestaltung geschaffen werden. Landtagsabgeordneter Fischbach steht hinter dem Antrag: "Wir haben da gutes Personal. Wir können auch eine Doppelspitze gut mal ausprobieren. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass das funktionieren wird."

Sebastian Körber findet es zudem wichtig, das Engagement von Frauen zu fördern, aber dazu bedürfe es keiner starren Quoten und auch nicht zwingend einer Doppelspitze. Martin Wünsche, einziger FDP-Gemeinderat in Hirschaid, meint: "Die FDP war schon immer eine Partei der Vielfalt, der Toleranz und der Leistungsbereitschaft. Und genau aus diesen Gründen lehne ich auch eine generelle Quote ab oder eine Doppelspitze."

Mit Optimismus in die Landtagswahl 2023

Bei dem Thema Doppelspitze ist das letzte Wort bei den Liberalen also noch nicht gesprochen. Komplett einer Meinung sind die FDPler aber bei der Frage nach der kommenden Landtagswahl: "Die Ausgangslage mit den Umfragen, die sich gerade bei acht Prozent bewegen, ist eigentlich überragend", meint Matthias Fischbach. Sebastian Körber legt noch eins drauf: "Wir zeigen die Versäumnisse von Markus Söder und seiner Staatsregierung auf, benennen diese auch und unser klares Ziel ist es, und da bin ich sehr optimistisch, Teil der nächsten Landesregierung zu werden."

Bei der FDP freut man sich offenbar auf die kommende Landtagswahl. Und die FDP will nicht nur im Bund mitregieren, sondern auch in Bayern. Im Herbst 2023 wird gewählt und der große Konkurrent für die FDP steht auch schon fest: die CSU.