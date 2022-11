Mit vertraulicher Spurensicherung Sexualdelikte aufklären

Schätzungen zufolge wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt. Doch oft kommt es zu keiner Anzeige. Weil die Betroffenen Angst haben, sich schämen oder sich selbst Vorwürfe machen. Mit jedem Tag, der vergeht, wird es aber schwerer, die Tat nachzuweisen. So kommen am Ende viele Täter ungeschoren davon. Um das zu ändern, gibt es die "vertrauliche Spurensicherung". In der Praxis läuft die Regelung allerdings ins Leere. Um das zu verhindern, haben sich die Kliniken aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und Ansbach unter der Federführung der Stadt Nürnberg nun zu einer Initiative zusammengetan.

Keine Anzeige, keine Strafe

Auch weil sich sexualisierte Gewalt oft im häuslichen Bereich abspielt, wird vergleichsweise selten Anzeige erstattet, sagt Hedwig Schouten, Frauenbeauftragte und Leiterin der Gleichstellungsstelle der Stadt Nürnberg. Wenn sich Betroffene Tage oder Wochen nach einem Übergriff dann doch für eine Anzeige entscheiden, ist es oftmals zu spät. Die Spuren reichen nicht mehr aus.

Eine mögliche Lösung: die "vertrauliche Spurensicherung". Opfer sollen sich nach einer Tat anonym und kostenlos untersuchen und beraten lassen können. Sind die Spuren erst einmal gesichert, bleibt genug Zeit, um in Ruhe über eine Anzeige nachzudenken. Seit März 2020 gibt es in Deutschland auch ein entsprechendes Gesetz.

Gesetz läuft bislang ins Leere

Dieses Gesetz zur "vertrauliche Spurensicherung" funktioniert allerdings bisher in der Praxis nicht, so Hedwig Schouten von der Stadt Nürnberg. Der Grund: die anonymisierte Abrechnung mit den Krankenkassen sei bis heute nicht geregelt. Betroffenen bliebe trotz gesetzlicher Regelung quasi nur der Gang zur Polizei. In der Realität würden das viele allerdings aus Scham oder auch wegen Selbstvorwürfen nicht tun, zumindest nicht zeitnah, so Schouten. Stefanie Walter von der Beratungsstelle des Frauenhauses in Nürnberg sprach daher gar von einem "Skandal".

Mittelfränkische Kliniken übernehmen "vertrauliche Spurensicherung"

Um die "vertrauliche Spurensicherung" dennoch zu gewährleisten, haben sich unter anderem die Kliniken aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und Ansbach unter Federführung der Stadt Nürnberg zu einem Netzwerk zusammengetan. Sie haben beschlossen, in solchen Fällen finanziell in Vorleistung zu gehen, so Schouten, die Leiterin des Netzwerks.

Um Betroffenen sexualisierter Gewalt besser helfen zu können, will das Netzwerk nun verstärkt für das Angebot der "vertrauliche Spurensicherung" werben – unter anderem mit Flyern und Postkarten. Zugleich fordern die Kliniken den Freistaat mit Nachdruck dazu auf, in Fällen der "vertraulichen Spurensicherung" die anonymisierte Abrechnung mit den Krankenkassen zu regeln. Erst dann würde das seit März 2020 bestehende Gesetz auch in der praktischen Anwendung greifen.