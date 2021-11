Mit Turnschuhen auf Zugspitze: Mann aus tiefem Schnee gerettet

Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen hat am Montagabend einen Mann aus tiefem Schnee gerettet. Er war in Turnschuhen und dünner Kleidung auf dem Schneefernerkopf im Zugspitzmassiv unterwegs.

Mitarbeiter der Zugspitzbahn hilft

Der Mann war mit seinen Turnschuhen kurz vor Sonnenuntergang in felsdurchsetztem Gelände im Schnee steckengeblieben. Er setzte selbst einen Notruf ab. Ein Mitarbeiter der Zugspitzbahn stieg für eine erste Unterstützung gegen 17 Uhr zu ihm auf. Gleichzeitig fuhren drei Bergretter mit der Seilbahn nach oben.

Retter ziehen Mann im Biwaksack zur Seilbahn

Gegen 18.30 Uhr erreichten sie in der Dunkelheit den Mann, der wegen seiner dünnen Kleidung leicht unterkühlt war. Sie gaben ihm ein warmes Getränk und packten ihn in einen Biwaksack, den sie an einem Seil über den Schnee zum Sonnalpin zogen. Von dort wurden Retter und Geretteter mit der Seilbahn ins Tal gebracht. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet, teilt die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen mit.