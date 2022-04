Mit Spenden finanziert: Unterricht für ukrainische Schülerinnen

Schon wenige Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine fragten die ersten Geflüchteten nach einem Schulplatz am Theresia-Gerhardinger-Gymnasium, einer Mädchenschule, an. Das brachte die Schulleitung zum Nachdenken. “Wir haben uns innerhalb von zehn Minuten für eine ukrainische Klasse entschieden“, erklärt Anita Kilger.

60 Anfragen in 24 Stunden

Denn Kinder brauchen andere Kinder, davon ist die Münchner Schulleiterin überzeugt. Das haben sie die psychischen Folgen des Corona-bedingten Distanz-Unterrichts gelehrt. Deswegen möchte das Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger (TGGaA) den ukrainischen Kindern soziale Teilhabe ermöglichen. Das Interesse ist groß. Innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntgeben des Angebots bekam die Schule rund 60 Anfragen. Und täglich kommen neue dazu.

Freunde finden und Deutsch lernen - nicht über Krieg reden

“Ich habe hier gleich am ersten Schultag meine Freundin Alina kennengelernt“, freut sich die 15-jährige Polina. Ihr Schultag beginnt um 8.30 Uhr und endet um 14 Uhr. Sie wird vor allem in Deutsch unterrichtet, dazu kommt Englisch, freiwillig kann sie noch Kunst- und Sport-Stunden besuchen. Alle ukrainischen Mädchen bekommen ein Mittagessen in der Mensa.

Jetzt geht es vor allem darum, dass Polina und ihre Mitschülerinnen möglichst schnell Deutsch für den Alltagsgebrauch lernen. Wochentage, Hobbies, Familie und Freunde, diese Wortfelder üben sie jetzt. Und natürlich auch Grammatik. "Ich lerne gerne Deutsch", sagt Paulia: "Schule ist viel besser als daheim zu sitzen und Nachrichten über den Krieg zu hören." Ob sie jemals zurückkehren kann in ihre Heimatstadt Dnipro, weiß sie nicht. Sie versucht, an das Heute zu denken. Das ist auch der Rat von Schulleiterin Kilger: Jetzt erstmal Deutsch lernen. Und natürlich hoffen alle zusammen auf eine friedliche Zukunft.

Eine kirchliche Privat-Schule kann schnell handeln

Während die meisten staatlichen Schulen in Bayern erst nach Ostern mit “Willkommensklassen“ starten, bietet das private kirchliche Theresia-Gerhardinger-Gymnasium München schon seit Mitte März sogar zwei Überbrückungsklassen an, für 48 ukrainische Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Finanziert werden die Lehrer über private Spenden. Schon zum Start hat eine Münchner Kapitalgesellschaft 10.000 Euro gespendet. Dazu kommen Stiftungsgelder des Schulträgers, der Ordensgemeinschaft "Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau". "Wir mussten die ukrainischen Klassen nur mit unserem Schulträger abstimmen, nicht mit dem Kultusministerium", sagt Schulleiterin Kilger. Das habe die Organisation vereinfacht.

Doppelte Integration: Geflüchtete unterrichten Geflüchtete

Was den Start noch erleichterte: Sehr bald bot sich eine ukrainische Lehrerin an. Nataliia Omelchuk musste selbst mit ihren Kindern nach Bayern fliehen. Vor dem Krieg war sie Leiterin einer Sprachschule. Jetzt bringt sie geflüchteten Mädchen Deutsch bei. Finanziert wird ihre Stelle durch einen Sonderetat für “ehrenamtliche Übungsleitertätigkeit“. Sie hat nämlich schneller einen Job bekommen als eine Arbeitserlaubnis.

Damit erfüllt die 44-Jährige die Wunschvorstellung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: Geflüchtete helfen Geflüchteten - und integrieren sich so schnell in den Arbeitsmarkt. "Nataliia Omelchuk ist ein Glücksfall für uns", sagt Schulleiterin Anita Kilger. Eine pragmatische Lösung, angesichts des Lehrermangels. Außerdem unterrichtet sie mit Leidenschaft, so Kilger, und hat einen guten Draht zu den Mädchen. Zwei von ihnen sind bereits mit so guten Deutschkenntnissen gekommen, dass sie nun am Regelunterricht teilnehmen können.

Kultusministerium: Unterricht für alle geflohenen Schüler

An den bayerischen Schulen wurden laut Kultusministerium bis zum 5. April rund 9.600 ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Jede Schule kann für sich entscheiden, ob die geflüchteten Kinder in Regelklassen kommen oder in Pädagogische Willkommensgruppen. Es sei "beeindruckend, mit wie viel Engagement und Kreativität die Schulfamilien auf die Not der Geflohenen reagieren", so das Ministerium.

Für die Organisation der Willkommensklassen haben sich vielerorts Ehrenamtliche gemeldet, die bereits erfahren sind im Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache. Auch freuen sich viele Schulen über Helferinnen und Helfer mit ukrainischen Wurzeln. Ziel des Unterrichts sei es vor allem, den jungen Menschen Halt und Orientierung zu geben, und soziale Kontakte zu knüpfen.