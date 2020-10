Mit Spanngurten gesichert: Hochsilo droht auf Kuhstall zu kippen

Weil ein Hochsilo auf einen Kuhstall umzukippen drohte, ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Hardt, einem Ortsteil des Marktes Floß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, gekommen. Die Einsatzkräfte standen dabei vor allem vor der Aufgabe, den Hochsilo zu stabilisieren.

Abschleppunternehmen kam beim Silo zu Hilfe

Wie ein Sprecher der Polizei jetzt mitteilte, war der Silo am Ortsausgang von Hardt Richtung Schönbrunn mit Mais befüllt worden. Im Anschluss neigte sich der Silo und drohte auf den nahen Stall zu fallen.

Ein herbeigerufenes Abschleppunternehmen konnte ihn letztlich vorerst mit Spanngurten stabilisieren. Im schlimmsten Fall könnte der Silo in Richtung Straße kippen, so der Polizeisprecher. In den nächsten Stunden will die Einsatzleitung der Integrierten Leitstelle neue Details zum Stand der Sicherungsmaßnahmen bekanntgeben.