Mit Sohn unterwegs: Motorradfahrer stirbt bei Lichtenau

Der Unfall ereignet sich am frühen Montagabend (13.07.20) gegen 19.00 Uhr. Der 51-jährige Motorradfahrer ist mit seinem zehnjährigen Sohn unterwegs. Sie fahren auf der Staatsstraße von Lichtenau (Lkr. Ansbach) Richtung Autobahn A6. An einer Kreuzung will eine Autofahrerin die Straße überqueren. Das Motorrad, dass sich von links nähert, übersieht sie offenbar und fährt auf die Kreuzung auf. Dabei sei das Motorrad dem Auto in die Seite geprallt, teilt die Polizei in Heilsbronn mit.

Trotz Wiederbelebung: Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der Motorradfahrer wird von seinem Fahrzeug geschleudert. Der 51-Jährige wird dabei so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer und einen Notarzt noch an der Unfallstelle stirbt. Ein Rettungshubschrauber fliegt den zehnjährigen Sohn ins Klinikum nach Würzburg. Die Autofahrerin bleibt nach Polizeiangaben unverletzt, erleidet aber einen Schock.

Die Ansbacher Staatsanwaltschaft forderte einen Gutachter an. Er soll nun den genauen Unfallhergang klären.