Mit Söder-Puppe und Rapunzel: Augsburger Puppenkiste feiert

"Die Puppe ist etwas schlanker als das Original", witzelt Markus Söder und zeigt sich als Fan der Augsburger Puppenkiste: "Ich habe sie als Kind immer geliebt. Es war etwas besonders, wenn dieses Tor aufgegangen ist. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer - die waren meine "All-Time-Favourites." Zum Jubiläum übernimmt Söder die Patenschaft für die eigene Puppe, die – gekleidet mit schwarzem Anzug – im Kabarettprogramm der Puppenkiste zu sehen ist.

Finanzielle Nachwirkungen der Pandemie

Im Jubiläumsstück "Rapunzel" sind es eher Prinz Poldi, König Schnarchi der Zweite oder das königliche Haus- und Hofschwein Grunznase mit seinem liebevoll mit Schnüren "animierten" Ringelschwanz, die die kleinen und großen Fans begeistern.

Klaus Marschall freute sich über die gelungene Premiere zum 75. Geburtstag und die ausverkaufte Vorstellung, zeigte sich aber auch nachdenklich. Denn auch die "Kiste" mit ihrem 20-köpfigen Ensemble hatte während der Corona-Pandemie zu kämpfen und sei finanziell noch nicht wieder über den Berg: "Meine Wünsche - was sind meine Wünsche? Wir wollen natürlich so weitermachen wie bisher. Wir wollen weiterhin gute Unterhaltung machen und die Kinder mitnehmen. Wir müssen es irgendwie finanziert bekommen. Und das ist wohl immer das größte Problem."

Erst in zwei Jahren werde Marschall wissen, ob die Augsburger Puppenkiste die Corona-Krise finanziell überstanden habe. "Aber ich bin zuversichtlich, dass es mit der Puppenkiste noch lange weitergeht und die Familie weiterhin aktiv dabei ist."

Augsburger Familienbetrieb

Die Augsburger Puppenkiste ist seit 75 Jahren ein Familienbetrieb. In dritter Generation ist Marschall für die Puppenkiste verantwortlich. Seine Mutter Hannelore Oehmichen übernahm das Puppentheater im Augsburg Heilig-Geist-Stift einst von ihrem Vater Walter, der das Theater nach dem Krieg in dem ehemaligen Krankenhaus in der Spitalgasse gegründet hatte. Von 16. März an ist im hauseigenen Museum "Die Kiste" eine große Jubiläumsausstellung geplant.