Mit Söder auf den Berg: 1.000 Wanderer bei Hauptalmbegehung

An die 1.000 Wanderer haben sich am frühen Mittwochmorgen im Landkreis Miesbach auf den Weg Richtung Berggipfel gemacht. Ihr Ziel: die Almen rund um den Risserkogel. Und einen Blick auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zu erhaschen, die ebenfalls hoch hinaus wollen.

75. Hauptalmbegehung führt zur Sieblalm

Sie alle nehmen an der Hauptalmbegehung des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern teil, die in diesem Jahr zum 75. Mal stattfindet. Jubiläumsbegehungen würden traditionell im Tegernseer Tal abgehalten, dem Geburtsort des Gründers, heißt es vom Verein. Dieser wurde 1947 von "Almvater" Georg Fischbacher aus Gmund am Tegernsee gegründet.

Söder und Kaniber am Anfang der sechs Wanderstunden dabei

Die Hauptalmbegehung soll mindestens sechs Stunden dauern – reine Gehzeit. Dabei gilt es, 850 Höhenmeter und zwölf Kilometer Strecke zu bewältigen.

Söder und Kaniber haben sich wie geplant nur zu Beginn an der Almbegehung beteiligt. Sie sind mit zur Sieblalm gewandert, wo es eine Brotzeit und eine Ansprache gab.