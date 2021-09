Mit Samurai-Schwert Passanten angepöbelt

Ein Mann hat am Mittwoch (22.09.2021) mit einem Samurai-Schwert in der Hand Passanten in der Nürnberger Innenstadt angepöbelt. Eine Passantin verständigte daraufhin den Notruf, berichtet die Polizei. Die Frau gab an, dass ein Mann im Bereich der Königstorpassage mit einem langen Schwert herumlaufe.

"Unkooperativ und betrunken"

Mehrere Streifen der Polizei rückten an und trafen auf den Mann. Der 39-Jährige zeigte sich nach Polizeiangaben unkooperativ, weshalb ihn die Polizisten zu Boden brachten und dort festhielten. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden sie bei ihm ein weiteres Messer sowie eine geringe Menge Marihuana.

Ermittlungen: Verstoß gegen Waffengesetz

Der Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest habe mehr als zwei Promille ergeben. Gegen den 39-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, so die Polizei.