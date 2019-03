Wetter: Mit Regen und Wind ins Wochenende

Für Freitag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) durchwachsenes Wetter mit raschen Wechsel von Sonne und Wolken angekündigt. Immer wieder gibt es dabei Schauer, teils mit Graupel, im Bergland ist auch mit Schneeregen zu rechnen. Besonders da, wo Niederschläge fallen, wird es laut DWD auch immer wieder Windböen geben.

Am Samstag wird es richtig windig

Am Samstag steigen die Temperaturen zwar leicht bis um die 10-Grad-Marke an, dafür ist aber besonders in Franken und der Oberpfalz mit Regenschauern zu rechnen, speziell in Unterfranken bleibt der Himmel ziemlich grau. Am Alpenrand könnte es dagegen trocken bleiben und die Sonne öfter mal durch die Wolken aufblitzen. Allerdings wird auch hier - wie in ganz Bayern - der Wind deutlich stärker als noch am Freitag. Auch heftige Böen sind durchaus möglich und auf den Alpengipfeln werden sogar orkanartige Windstärken erwartet.

Der Sonntag: Nass und stürmisch

Am Sonntag wird es dann auch im Süden des Freistaates nass. Anhaltende und kräftige Regenfälle sorgen innerhalb von 24 Stunden voraussichtlich für 15 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter, im Allgäu sind sogar 30 bis 50 Liter Niederschlag möglich. Im Norden Bayerns hält das Schauer-Wetter an. Dabei weht weiter ein frischer und teilweise auch stürmischer Westwind, der dem Wochenend-Wetter einen insgesamt ziemlich schmuddeligen Charakter verpasst.

Das Wochenende lädt somit eher dazu ein, mit einer Tasse Tee auf der Couch Platz zu nehmen als sich an der ziemlich bewegten frischen Luft aufzuhalten. Der Montag wartet dann bei fortgesetztem Schmuddelwetter wieder mit niedrigeren Temperaturen auf, Sonntagnacht könnte die Schneefallgrenze auf 400 Meter fallen.