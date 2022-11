Mit "Rauschbrille" über Alkoholunfälle aufklären

Fahranfänger zwischen 18 und 24 Jahren haben immer noch das höchste Unfallrisiko im Straßenverkehr. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes verunglückten im Jahr 2020 in Deutschland allein in dieser Altersgruppe über 50.000 junge Männer und Frauen, 326 junge Erwachsene wurden getötet.

Aufklärungsaktion in Schulen

Der ADAC Nordbayern geht deshalb mit einer Aufklärungsaktion an die Schulen und klärt über "Drogen im Straßenverkehr" auf. Der Automobilclub ist eigenen Angaben zufolge mit speziell geschulten Trainern an weiterführenden Schulen im Einsatz. Zur Sprache kommen dabei die Auswirkungen von Alkohol, Drogen und Medikamenten.

Ernüchternde Erkenntnisse mit der "Rauschbrille"

Zum Einsatz kommen unter anderem sogenannte Rauschbrillen. Sie simulieren die veränderten Sinneswahrnehmungen, wenn man zum Beispiel betrunken ist. Die Trainer wollen den Jugendlichen damit zeigen, wie Rauschmittel die Reaktionsfähigkeit beeinflussen – speziell auch im Straßenverkehr. Besonders deutlich werden soll dies bei Phänomen wie Doppelt-Sehen oder Gleichgewichtsverlust.

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene

In den nächsten Tagen und Wochen besucht der Automobilclub weitere Schulen in der Region. Die Aktion richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, weil das Auto laut ADAC nach wie vor ein gefragtes Fortbewegungsmittel sei. Zudem verunglücken immer noch überproportional viele junge Fahrer in Folge von Alkoholeinfluss.

"Nicht mit erhobenen Zeigefinger"

Die Trainer wollen in den Schulen nicht mit erhobenem Zeigefinger auftreten, sondern mit praktischer Erfahrung und eigenem Erleben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer überzeugen, so ein ADAC-Sprecher. Das Thema Drogen im Straßenverkehr bekommt zur Zeit besondere Aufmerksamkeit, da die Bundesregierung Cannabis-Konsum legalisieren möchte und Grenzwerte für den Straßenverkehr diskutiert.