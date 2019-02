Mit Pulli und Pathos: Deutsche SIKO-Vertreter werben für Europa

Ein Hauch von Europasymbolik lag über diesem ersten Tag der Sicherheitskonferenz in München – auch ohne den französischen Staatschef Macron , der seine Teilnahme wegen der innenpolitischen Probleme in Frankreich abgesagt hatte.

Ischinger mit erstem Bekenntnis zur europäischen Union

So lag es am Chef der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, das erste Bekenntnis zur europäischen Union abzulegen – sechs Wochen bevor Großbritannien seinen Austritt aus der EU vollzieht, setzte Ischinger ein Zeichen: Der 72-Jährige trat in seiner Eröffnungsrede im europablauen Kapuzen-Sweatshirt mit den zwölf goldenen europäischen Sternen auf – ein Geschenk seines Enkelkindes. Ischinger beließ es aber nicht bei der Symbolik allein; er forderte mehr europäische Eigenständigkeit: Europa müsse für sich selbst sprechen und handeln, es muss mehr als als in der Vergangenheit mit einer Stimme sprechen, sagte Ischinger.

Von der Leyen mit klarem Bekenntnis zur NATO

Einen Ball, den Bundesverteidigungsministerin von der Leyen aufgriff. Sie skizzierte die weltweiten Herausforderungen: den Kampf gegen den IS, Verantwortung für Syrien und Afghanistan; den Bruch des INF Vertrages durch Russland, die chinesischen Expansionsbestrebungen. Mittendrin in diesem "Konkurrenzkampf", wie von der Leyen sagte: Deutschland und Europa.

"Wir sind nicht neutral. Wir stehen auf der Seite der Freiheit. Wir stehen auf der Seite der Menschenwürde. Wir sehen auf der Seite der Demokratie und der Herrschaft des Rechtes. Und genau da steht die NATO seit 70 Jahren." Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen

Ein Bekenntnis nicht nur zur NATO, sondern auch zum Schutz Europas gab auch der britische Verteidigungsminister Williamson ab, der gemeinsam die erste Gesprächsrunde mit von der Leyen bestritt und trotz Brexit die Verbundenheit betonte: "Unser Bekenntnis zur europäischen Sicherheit ist beständig", sagte Williamson.

Das Bekenntnis, das mit dem Brexit die Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien nicht zu Ende sein soll, gab auch Bundesaußenminister Maas:

"Deutschland und seine europäischen Partner - und hier schließe ich Großbritannien ausdrücklich mit ein – brauchen Europa als starken Akteur und nicht als Objekt globaler Politik."

Maas kündigt Initiative zu Abrüstung und Rüstungskontrolle an

Alle drei Politiker kritisierten Russland wegen seiner Rüstungspolitik, warfen Moskau vor, es habe das INF-Abkommen zu den atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen verletzt. Maas kündigte in diesem Zusammenhang eine deutsche Initiative an:

"Die INF-Krise zeigt ja, dass wir nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle globaler denken, als das jemals der Fall gewesen sein muss. Deutschland wird dazu im April den Anstoß geben, wenn wir im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben." Bundesaußenminister Heiko Maas

Was Russland und China, das Maas hier auch in die Pflicht nehmen will, davon halten, wird sich morgen zeigen, wenn der russische Außenminister Lawrow und das chinesische Politbüromitglied Jang Jiechi, ein ausgewiesener Außenpolitikexperte, bei der Konferenz die Positionen ihrer Länder darlegen.