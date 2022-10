Mit Präzision und Augenmaß: Boule in Burgthann

Bei Wind und Wetter wird in Burgthann im Nürnberger Land Boule gespielt. Genauer gesagt geht es um eine Variante des Spiels: Petanque. Der örtliche Verein trainiert regelmäßig, 110 Mitglieder haben sich dem Spiel aus Leidenschaft verschrieben.

Aber was ist Petanque eigentlich? Der erste Vorstand des Vereins, Rainer Spitzenpfeil, erklärt worum es geht. "Boule heißt auf Französisch ganz einfach die Kugel, das ist der Überbegriff. Der große Unterschied zu Petanque ist, es wird aus dem Stand gespielt, ohne Anlauf. Petanque kommt vom Provenzalischen und heißt übersetzt: 'Füße zusammen'". Von einem fixen Startbereich aus wird die Metallkugel geworfen. Die Mannschaften versuchen dabei so nah wie möglich an eine vorher ausgeworfene Zielkugel heran zu kommen.

Ballgefühl ist ein Muss

Beim Petanque gibt es zwei entscheidende Techniken, um die Metallkugeln bestmöglich zu platzieren: Legen und Schießen. "Legen heißt, ich versuche meine Kugel so nah wie möglich am Schweinchen, also an die kleine Zielkugel, heranzubringen. Und Schießen bedeutet, ich versuche die gegnerische Kugel durch einen starken Wurf, einen Schuss, zu entfernen", so Spitzenpfeil.

Höchste Konzentration ist gefragt

Und so wird auf den Bahnen taktiert. Immer wieder begutachten die Spieler, wie die Kugeln liegen, wohin sie werfen müssen. Es wird viel gefachsimpelt, diskutiert und gelacht. Albin Raux aus Stein bei Nürnberg ist schon lange dabei und spielt fast jedes Wochenende auf unterschiedlichen Plätzen eine Partie. "Ich spiele seit mehr als 40 Jahren das ist einfach so schön draußen zu sein".

Albin Raux aus Nürnberg tritt mit seinem Team gerade gegen Elena Siebentritt aus Burgthann und ihre Mannschaft an. "Man muss auf jeden Fall präzise sein, gerade beim Legen gilt höchste Konzentration. Man muss viel denken", erklärt sie ihre Faszination für den Sport.

Indoor-Halle ist eine Besonderheit in Burgthann

Der Verein in Burgthann hat sogar eine eigens gebaute Halle, um auch im Winter trainieren zu können. Eine echte Besonderheit, betont Vorstand Rainer Spitzenpfeil, der darauf ganz schön stolz ist. "Es gibt nur wenige Boulehallen in der Bundesrepublik Deutschland. In Bayern kann man sagen, ist es die einzige für diesen Zweck neu erbaute Halle – und die steht hier in Burgthann".

Wer ein bisschen Ballgefühl hat, der könne das Spiel schnell lernen und mit Übung immer besser werden. Dafür bietet der Verein auch Schnupperkurse an.