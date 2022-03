Mit oder ohne? Viele sind für Verlängerung der Maskenpflicht

Die Debatte im Bayerischen Kabinett um eine Verlängerung der Maskenpflicht bis mindestens Ende April stößt in Niederbayern und der Oberpfalz größtenteils auf Zuspruch. Das hat eine stichprobenartige Umfrage des BR heute (28.03.) ergeben.

Virologe optimistisch: vielleicht bald ohne Maske

Der Regensburger Virologe Bernd Salzberger hält eine Verlängerung der Maskenpflicht vor allem in engen Räumen, in denen sich für längere Zeit mehrere Menschen, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, aufhalten, für sehr sinnvoll: "Bei der jetzigen hohen Inzidenz würde uns das helfen diese Welle schneller zu beenden." Der Virologe geht davon aus, dass man die Maske nicht mehr lange tragen müsse: "Mitte April sieht die Inzidenz ganz anders aus."

Verschiedene Masken-Szenarios denkbar

Bei einer nicht-repräsentativen Umfrage des BR in der Regensburger Innenstadt sprachen sich heute auch die meisten Befragten für eine Verlängerung aus. Allein wegen der aktuell hohen Inzidenzen wäre eine Beibehaltung erstmal sinnvoll, sagte eine Frau dem BR. Eine andere Befragte fände das Tragen von Masken auf freiwilliger Ebene eine gute Lösung. Ein weiterer Passant sagte, er freue sich auf den Wegfall der Maske, in Bussen und Bahnen würde er aber freiwillig auf die Maske zurückgreifen.

Supermarktbetreiber für Verlängerung der Maskenpflicht

Auch Supermarktbetreiber in Niederbayern würden eine Verlängerung der Maskenpflicht begrüßen. Ein niederbayerischer Betreiber, der wegen zahlreicher Anfeindungen und sogar Morddrohungen aufgrund der Maskenpflicht namentlich nicht genannt werden möchte, sagte dem BR am Vormittag, dass er eine Beibehaltung der Maskenpflicht befürwortet. Dies sei auch die Rückmeldung, die er von Kollegen sowie von Kunden erhalte. Die allermeisten fühlten sich durch die Maskenpflicht beim Einkaufen sicherer, so der Supermarktinhaber.

Wunsch nach einheitlicher Regelung

Viel wichtiger sei aber seiner Meinung nach eine einheitliche Regelung – die geplante Hotspot-Regelung, bei der unter anderem eine Maskenpflicht in einem Bundesland wieder greift, sobald das Landesparlament eine kritische Lage feststellt, würde nur wieder zu Diskussionen und Anfeindungen führen, sagte der Kaufmann.

Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt

Raúl Ramos vom Café Wanderlust in Regensburg dagegen würde sich freuen, wenn die Maskenpflicht zum 2. April fallen würde. Seine Kunden würden sich ohne Maske "freier" und "glücklicher" fühlen, erzählt der Geschäftsführer. Auch könnten Besucher die Regelungen teilweise nicht mehr nachvollziehen: "Das Restaurant kann total voll sein, die Leute sitzen auf Abstand, aber tragen keine Maske. Das Risiko einer Ansteckung ist damit ja trotzdem gegeben", so die Begründung der Kunden.

Bald ohne Maske in die Schule?

Ob auch in Schulen ab nächster Woche ganzheitlich auf Masken verzichtet wird, ist noch unklar. Bisher müssen Grundschüler sowie Schüler der 5. und 6. Klassen keine Masken mehr im Unterricht tragen. Am Maristen Gymnasium in Furth (Lkr. Landshut) wird dies bisher von allen Seiten positiv aufgenommen, sagte Schulleiter Christoph Müller dem BR.

Vertrauen auf Wissenschaft und in die Politik

Die Schule vertraue bei diesen Entscheidungen auf die Wissenschaft und die Politik. Ob eine einheitliche Abschaffung der Maskenpflicht eine gute Idee sei, werde man erst in ein paar Wochen erfahren, so Müller: "Es braucht immer zwei bis drei Wochen bis sich die Ergebnisse letztlich in Zahlen an den Schulen niederschlagen."