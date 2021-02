vor 32 Minuten

"Mit oder ohne Sempft?": Hofer "Wärschtlamo" wird 150 Jahre alt

Bereits seit 1871 gehört der "Wärschtlamo" zum Hofer Stadtbild. In der Innenstadt verkaufen heute noch sechs "Wärschtlamänner" allerlei Wurstsorten an Hungrige. Eine Institution, die es so "nur in Hof gibt", feiert 150-jähriges Jubiläum.