Mit neuer Geschäftsführung – SSV Jahn mit frischen Ambitionen

Der SSV Jahn Regensburg hat heute mit Philipp Hausner den neuen kaufmännischen Geschäftsführer des Zweitligisten der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 40-jährige war bereits in Diensten des SSV Jahn und bisher für den Bereich Markt- und Geschäftskunden zuständig. Philipp Hausner übernimmt damit das Amt von Christian Keller, der noch bis 31. Oktober beim Jahn beschäftigt ist. Christian Keller wird allerdings im November noch präsent sein, um das Amt zu übergeben.

Neue Geschäftsführung: Doppelspitze für den Jahn

Die bisherigen Aufgaben von Christian Keller werden künftig auf zwei Personen verteilt. Neben dem kaufmännischen Geschäftsführer wird es einen neuen sportlichen Leiter beim SSV Jahn geben. Mit Spannung wird erwartet, wer das sein wird. Philipp Hausner will den Jahn jedenfalls in der jeder Beziehung weiterentwickeln und die Verankerung des Clubs in der Region stärken.

Ziel: Ein Umsatz von 30 Millionen

Der Jahn hat sich enorm entwickelt und zählt derzeit 400 Unternehmen aus Ostbayern als Partner. Zuletzt hatte der Jahn in der Saison 2020/2021 einen Umsatz von 24,5 Millionen Euro. Das Ziel sind 30 Millionen Euro, erklärte der Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer. So hoch ist das Potential in der Region, sagt Rothammer. Als ein großes Ziel des SSV Jahn bezeichnete Philipp Hausner die Schaffung eines Nachwuchsleistungszentrums für die "Jahnschmiede", die derzeit noch auf verschiedenen Plätzen trainiert.

Pläne für den Jahn-Nachwuchs

Künftig soll es für den Jahn-Nachwuchs eine Anlage mit Umkleidemöglichkeiten und am besten einer Soccer-Halle geben komprimiert. Das ist das Nächste große infrastrukturelle Ziel. Derzeit sei der Club gemeinsam mit der Stadt auf der Suche nach einem Areal, so Hausner.