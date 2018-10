Mit neuen Möbel-Trends gegen Umsatzeinbußen

Während Baumärkte im ersten Halbjahr ein 20-prozentiges Umsatzplus verbuchen, verzeichnet die Bayerische Möbelindustrie einen Umsatzrückgang von knapp drei Prozent. Bei den Polstermöbeln rechnet man sogar mit einem Minus in Höhe von fünf Prozent.

"Nur über Preiskämpfe und Rabattschlachten sei auch im Möbelhandel kein Geld zu verdienen." Christian Dahm, Verbandschef der Möbelindustrie im Freistaat Bayern

Wegen der Umsatzeinbußen sanken auch die Beschäftigtenzahlen um 1,2 Prozent auf nun insgesamt knapp 19.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, so Verbandschef Christian Dahm bei einer Pressekonferenz im oberfränkischen Coburg.

Möbelhersteller in der Region unter Druck

Die Firma Schillig in Ebersdorf bei Coburg musste vor Kurzem Insolvenz anmelden. Da sich bis jetzt kein Investor fand, muss die Firma nun im November die Produktion einstellen. Dann verlieren auch die restlichen 230 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Konzentration in Oberfranken

Für die Pressekonferenz wurde Oberfranken ganz gezielt als Region ausgesucht, weil sich hier die meisten bayerischen Hersteller, vor allem für Polstermöbel, befinden. Aktuell arbeiten in Oberfranken über 7.500 Arbeitnehmer in der Möbelindustrie, die 2017 einen Umsatz von mehr als 1,7 Milliarden Euro erwirtschafteten.

Neue Möbel-Trends gegen Umsatzeinbußen

Neben der Hoffnung auf kaltes Wetter setzt die Möbelindustrie in Bayern verstärkt auf Qualität und Funktionalität im höheren Preissegment. Neuester Trend ist das sogenannte "Dining". Die Familie versammelt sich nicht mehr nur zentral vor dem großen Fernseher. Stattdessen stehen Handys und Tablets heute in jedem Raum zur Verfügung.

Essplatz macht Sofa Konkurrenz

Neben dem Sofa wird zunehmend der Esstisch der zentrale Ort der Familie. Die Gewohnheit, Gäste in den eigenen vier Wänden einzuladen, zusammen zu kochen und gemeinsame Abende zu verbringen, stärkt diesen Trend. Diesen will die Bayerische Möbelindustrie aufgreifen, um auch in Zukunft die Möbel zu liefern, die den Mittelpunkt des Familienlebens bilden, so Verbandschef Christian Dahm.