Mit Musik aus dem Krieg - ukrainisches Orchester probt im Allgäu

Oleksandr Lysiuk ist voll dabei bei den Proben für die Disney-Tour. Am ersten Tag des Krieges ist der Cellist und Manager des Orchsters der Oper Odessa mit seiner Familie nach Marktoberdorf geflohen. Von hier aus hat er wochenlang mit Dirigent Wilhelm Keitel daran gearbeitet, gut 60 Musiker aus der Ukraine ins Allgäu zu holen. Jetzt üben sie zum ersten Mal gemeinsam für ihre große Tour. "Das ist ein wundervolles Gefühl, heute zum ersten Mal wieder mit einem so großen Orchester zusammen zu machen", sagt Lysiuk.

Improvisierte Orchesterprobe im Künstler-Atelier

Statt im Opernhaus von Odessa probt das Orchester jetzt im geräumigen Atelier des Künstlers Bruno Wank in Görisried. Alles ist improvisiert. Erst am Mittwochnachmittag ist der Bus mit den meisten Musikern aus Odessa im Allgäu angekommen. Drei Tage lang waren sie unterwegs aus dem Kriegsgebiet ins Allgäu. Im Zug Richtung Polen haben sogar einen russischen Luftangriff auf mehrere Bahnhöfe in der Nähe miterlebt, erzählt Geigerin Anna Bobylyova: "In der Ukraine gibt es gerade keinen einzigen sicheren Ort. Das war eine sehr gefährliche Reise. Aber Gott sei Dank sind wir jetzt in Sicherheit."

Ukrainische Musiker aus ganz Europa dabei

Alle Musiker seines Orchesters konnte Oleksandr Lysiuk allerdings nicht aus Odessa holen. Lange war unklar, ob die Tournee überhaupt stattfinden kann. Fieberhaft hat er herumtelefoniert und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um aus ganz Europa ukrainische Musiker für die Besetzung zusammenzubekommen. Am Ende hat es tatsächlich geklappt: "Wir haben heute ein perfektes Ergebnis: Wir haben 66 Musiker aus der Ukraine hier in Deutschland. Das ist wirklich unglaublich."

Auch Dirigent Wilhelm Keitel fällt ein riesiger Stein vom Herzen: Direkt nach Ausbruch des Krieges hat er noch gedacht: Das war's mit der Tour. Jetzt hat er sein Orchester zusammen. "Es war jetzt spannend bis zum Schluss. Aber ja: Unterm Strich können wir sagen: Es sind alle da und wir freuen uns, dass es mit den Proben losgeht und nächste Woche mit der Tour."

Sorge um die Familien zuhause in der Ukraine

Und so proben die ukrainischen Musiker mit ihrem Dirigenten in einem Dorf im Ostallgäu für die Tournee durch Deutschland Österreich und die Schweiz. Hier zu sitzen und Disney-Musik zu spielen, während zuhause Krieg ist - für die meisten Musiker ist das aber auch nicht ganz leicht. Anna Bobylyova: "Jedes Mal, wenn wir Pause machen, rufe ich meine Familie an und frage, wie es ihnen geht. Was passiert? Was gibt es neues?" Und Oleksandr Lysiuk ergänzt: "Aber wenn wir machen Musik, diese Stunden bringen uns ein bisschen in eine andere Welt. Und das ist unsere Rettung: für unsere Köpfe, für unseren Geist. Für alles.