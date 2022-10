> Mit Messer und Schusswaffe bedroht: Polizeieinsatz in Würzburg

Aufregung am Morgen in Würzburg: Zwei Männer haben wohl unter anderem einen Busfahrer bedroht. In der Hand hielten die Täter laut Polizei ein Messer und eine Schusswaffen-Attrappe. Die Lage sei inzwischen aber unter Kontrolle.