Mit Messe und Party: Jugendkirche LUX feiert 10. Geburtstag

Im Jubiläumsgottesdienst am Sonntag will eine Gruppe von jungen LUXen, wie sie sich selbst nennen, die Höhepunkte von zehn Jahren Jugendkirche zeigen: Dazu gehören die Eröffnung, das Musical, das sie für den Evangelischen Kirchentag in Hamburg aufgeführt haben oder eine Wohngemeinschaft in der Kirche. Eine Woche lang lebten, diskutierten, sangen und beteten etwa 20 junge Menschen zusammen im Kirchenraum.

Vor zehn Jahren feierte LUX Eröffnung

Aber der wichtigste Höhepunkt war der Startschuss: Am ersten Adventswochenende vor zehn Jahren haben die Evangelische Kirche, die Evangelische Jugendarbeit und die jungen Ehrenamtlichen von LUX den Start der jungen Kirche gefeiert – in ihrem eigenen Gebäude im Nürnberger Stadtteil Nordostbahnhof. Sie ist damals in die eigens dafür umgebaute St. Lukas-Kirche eingezogen. Bei den aufwändigen Sanierungsarbeiten wurden unter anderem eine Fußbodenheizung gelegt und Fenster eingesetzt, die wichtig für das Energiesparen sind. Kostenpunkt: über zwei Millionen Euro. Dafür gibt es neben der Orgel unter anderem auch bunte Scheinwerfer und ein Mischpult.

Jeder darf bei LUX mitmachen

Zum Konzept der Jugendkirche LUX gehört, dass junge Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 27 das Kirchenleben mitgestalten: Das heißt, sie konzipieren Gottesdienste, gestalten sie mit, organisieren Konzerte und Diskussionen, machen mit in der Theater- oder Chorgruppe. Etwa 60 Jugendliche und junge Erwachsene gehören zum festen, ehrenamtlichen Kern, weitere 40 bis 60 machen bei einzelnen Projekten mit - unterstützt von vier hauptamtlichen Mitarbeitern.

Junge, ehrenamtliche Helfer

Die LUX-Macher geben sich selbstbewusst: Seit der Eröffnung vor zehn Jahren haben 100.000 junge Menschen die unterschiedlichsten Formate der Jungen Kirche besucht Die Kirche ist offen: Jeder darf mitmachen, ob evangelisch, katholisch, muslimisch oder atheistisch. Neue Aktive bekommt man aber nur durch persönlichen Kontakt in die Gottesdienste, sagt LUX-Pfarrer Johannes Amberg.

"Gemeinschaft erleben"

Dekanatsjugendpfarrer Thomas Kaffenberger freut sich darüber, dass so viele unterschiedliche, junge Menschen die Kirche besuchen und dabei mitarbeiten. "Sie können hier Gemeinschaft erleben", sagt Kaffenberger. Der 19-jährige Jan Kaiser, der seit etwa drei Jahren bei Lux mitmacht, spricht von einem LUX-Spirit. "Das ist toll, wie viele verschiedene Menschen hier sind und sich als Menschen akzeptieren und offen sind", sagt Jan Kaiser.

Ein Wochenende lang wird gefeiert

Die Feiern zum uehnjährigen Jubiläum von LUX der Jungen Kirche beginnen Freitagabend mit einem Konzert (20.00 Uhr), gehen weiter am Samstag mit einem Jugendgottesdienst (18.00 Uhr) und anschließender "After-Show-Party". Am Sonntag gibt es schließlich ab 13.30 Uhr ein Jubiläumsfest, unter anderem mit dem Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.