Mit Merkel und Maske: Wagner-Festspiele in Bayreuth starten

Auf dem Grünen Hügel in Bayreuth beginnen am heutigen Sonntag die Richard-Wagner-Festspiele. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Prominente wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis werden als Premierengäste erwartet. Auf dem Programm steht eine Neuinszenierung der Wagner-Oper "Der Fliegende Holländer". Es dirigiert Oksana Lyniv. Mit ihr steht erstmals in der 145 Jahre langen Festspielgeschichte eine Frau am Dirigenten-Pult.

Wegen Corona kein roter Teppich für das Premieren-Publikum

Wegen Corona dürfen jeweils maximal 911 Gäste mit Maske die Vorstellungen besuchen. Vor Corona konnten rund 2.000 Gäste zu einer Aufführung kommen. Wegen der Pandemie gibt es heuer keinen roten Teppich. Damit entfällt das Schaulaufen. Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) hofft, dass im nächsten Jahr die Begrüßung des Premieren-Publikums auf dem roten Teppich mit vielen Zaungästen und Autogrammjägern wieder möglich ist.