Mit mehr Bildung gegen Extremismus und Politikverdrossenheit

Rechtsextreme Anschläge, rassistische Pöbeleien im Netz, politisch erfolgreiche Extremisten von rechts und links – all das sollte es in Deutschland eigentlich nicht geben. Und doch gehört es immer noch zu unserem Alltag. Zehn Bildungsforscherinnen und -forscher verlangen deshalb, die politische Bildung zu stärken. Denn gerade Jugendliche offenbarten in Sachen Demokratie häufig große Wissenslücken.

Politikunterricht kommt zu spät

Die Forscher des Aktionsrats Bildung kritisieren in ihrem Jahresgutachten "Bildung zu demokratischer Kompetenz", das Fach Politik komme immer noch zu selten in den Lehrplänen vor. Bei den weiterführenden Schulen beobachten sie große Qualitätsunterschiede. Haupt-, Gesamt- und Mittelschüler würden systematisch benachteiligt. Außerdem starte der politische Fachunterricht häufig erst in der 7. oder 8. Klasse. Die Expertinnen und Experten werben dafür, demokratische Kompetenzen schon ab dem Kindergarten zu fördern. Darauf könne man in der Grundschule aufbauen. So können bereits Grundschulkinder lernen, mit unterschiedlichen Meinungen und Konflikten umzugehen.

Populisten sprechen Jugendliche an

Die Forscher verweisen auf die Ergebnisse der letzten Shell-Studie aus dem Jahr 2019. Darin hatte sich gezeigt, dass gerade Jugendliche mit wenig Bildung anfällig für populistische Argumente seien. Die Untersuchung habe gezeigt, dass sich die jungen Leute zwar insgesamt wieder mehr für Politik interessierten, gleichzeitig aber politikverdrossen seien. Mehr als zwei Drittel fühlten sich nicht von Politikerinnen und Politikern vertreten. Ein Viertel sei aufgeschlossen gegenüber populistischen Argumenten

Empfehlungen des Aktionsrats

Finanziert wird der Aktionsrat von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft vbw. Die Vereinigung wünscht sich für alle Schulen im Freistaat Projektwochen zur Demokratiebildung und mehr Zeit für das Thema im Unterricht. Ein gelungenes Beispiel sei die neue gymnasiale Oberstufe, in der die politische Bildung gestärkt wurde. Außerdem sollten Lehrerinnen und Lehrer sich gezielt weiterbilden, um die demokratischen Grundwerte an die Schüler weiterzugeben.