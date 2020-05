Mit Maske in die Achterbahn: Legoland vor Wiedereröffnung

Wer ab Samstag (30.5.) Freizeitparks in Bayern besuchen will, darf das wieder tun, muss sich aber auf neue Regelungen einstellen. Im Legoland Deutschland in Günzburg heißt das konkret: Tickets müssen vorher online reserviert werden – einen Tagesverkauf an den Kassen wird es nicht geben. Innerhalb des Parks herrscht auf den Freiflächen zwar keine Maskenpflicht. Besucher werden aber gebeten, zu anderen Besuchern entsprechend Abstand zu halten.

Maskenpflicht in der Achterbahn

In den Wartebereichen und in den Fahrgeschäften selbst sind Masken allerdings verpflichtend. Kurz vor dem Betreten der Achterbahn muss sich außerdem jeder die Hände desinfizieren – entsprechende Spender sind dort angebracht. Attraktionen, in denen das Einhalten von Abständen kaum möglich ist, wie etwa das Spiegellabyrinth, bleiben geschlossen.

Weniger Gäste im Park erlaubt

Nur noch ein Viertel der Besucher sind auf dem Gelände zugelassen – wie viele das insgesamt sind, dazu will der Freizeitpark keine Angaben machen. Auch das Feriendorf mit Hotels und Bungalows wird für Gäste öffnen, auch dort allerdings mit reduzierter Besucherzahl. Weiterhin werden nicht alle Mitarbeiter zur Eröffnung starten können. Laut Legoland-Chefin Manuela Stone sind vorerst rund 600 Mitarbeiter im Einsatz. Das ist etwa die Hälfte aller verfügbaren Kräfte. Der Rest ist in Kurzarbeit; Arbeitskräfte aus dem Ausland können nicht anreisen.

Tourismusregion setzt auf Naturerlebnisse

Die Stadt Günzburg und die Region an der Donau profitieren normalerweise touristisch sehr vom Freizeitpark Legoland, der im Stadtgebiet angesiedelt ist. Weil aber noch nicht absehbar ist, wie sich die Besucherzahl dort entwickeln wird, will sich die Tourismusregion etwas unabhängiger vom Park machen. Axel Egermann, Chef des Regionalmarketings in Günzburg, sagte dem BR, dass man verstärkt die Rad- und Wanderwege bewerben will.

Außerdem wollen die Verantwortlichen eine Broschüre herausgeben, die für alle touristischen Ziele die speziellen Corona-Regelungen aufführt. Man will in der Region um Günzburg also verstärkt auf die Tourismus-Aktivitäten setzen, die nicht an den Freizeitpark gebunden sind, sondern komplett draußen in der Natur spielen, wo es auch keine Maskenpflicht gibt.