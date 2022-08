Mit Magnetsucher und Messgerät: Wenn Förster Bäume zählen

Unerbittlich heult das Magnetsuchgerät durch das Waldstück bei Goldkronach im Landkreis Bayreuth. Es wirkt ein bisschen wie eine moderne Schnitzeljagd, wenn Johannes Pemsel mit dem Gerät den Boden absucht. Doch was der Förster mit seinem Kollegen Dirk Wahl hier macht, hat nichts mit Geocaching zu tun. Die beiden sammeln Daten für die Bundeswaldinventur. Und dafür müssen sie unter anderem die Eisenstücke im Boden aufspüren, die das zu untersuchende Raster markieren.

Förster vermessen mehr als 100.000 Bäume

Die erste Inventur dieser Art gab es 1987. Damals wurden nach einem bestimmten Raster die Eisen im Boden für Stichproben versenkt. Ausgerüstet mit speziellen Messgeräten, sind in Bayern aktuell insgesamt 19 speziell geschulte Försterinnen und Förster der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zwei Jahre lang unterwegs. Sie erheben Walddaten an festgelegten Stichprobenpunkten.

Bayernweit gibt es rund 8.000 solcher Inventurpunkte. Dabei werden mehr als 100.000 Bäume vermessen. Rund 150 Parameter müssen bei der Inventur pro Punkt beachtetet werden. Dazu gehören beispielsweise Baumart, Durchmesser, Höhe, Alter, Totholz und Bodenvegetation. Es ist die mittlerweile vierte Bundeswaldinventur. Die letzte fand vor zehn Jahren statt. Dieser Turnus wird seit 2002 bundesweit einheitlich eingehalten.

Anteil an Laubbäumen ist gestiegen

Die Förster sind inzwischen bei einer Fichte angelangt: 175 Jahre alt, knapp 40 Meter hoch. Ein Blick in den Laptop verrät: In den vergangen zehn Jahren hat sie rund neun Zentimeter an Umfang zugelegt. Das sei ein gutes Zeichen und geht einher mit einem aktuellen Trend. Denn bereits jetzt könne man feststellen, dass der Anteil der Laubbäume in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen habe, so Landesinventurleiter Wolfgang Stöger von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF).

Bayern ist eigentlich Buchenland

Die Inventuren seien von den Waldbesitzern und Förstern gewollt, weil die Wälder fit gemacht werden müssten für die Zukunft, so Stöger. Gerade in den vergangenen zehn Jahren habe sich gezeigt, dass – je nach Region – Fichte und Kiefer an ihre Grenzen kommen. "Auch deshalb erobert sich die Buche ihre Fläche zurück, die ihr ohnehin zustehen würde. Denn Bayern wäre eigentlich Buchenland. Lediglich die Bewirtschaftung der letzten 200 Jahre hat das verändert", so Stöger weiter.

25 Prozent von Deutschlands Wäldern liegen im Freistaat

Knapp ein Viertel der Wälder Deutschlands stehen in Bayern. Rund 2,6 Millionen Hektar Wald hat der Freistaat. Dementsprechend aussagekräftig sind die hier erfassten Daten auch für den Rest des Landes.

"Bayernweit stehen wir relativ gut da. Wir stellen fest, dass die Waldbesitzer sehr nachhaltig agieren und die Waldbestände werden immer strukturreicher und tendenziell immer älter. Also können wir uns eigentlich nicht beklagen." Wolfgang Stöger, Landesinventurleiter

Die LWF ist dazu verpflichtet, diese Inventur zu machen und handelt im Auftrag des Bundesministeriums.

Bis Ende des Jahres müssen die bundesweiten Untersuchungen abgeschlossen sein, die allein in Bayern rund vier Millionen Euro kosten. Die Daten werden dann ausgewertet und analysiert. Die Ergebnisse sollen 2024 veröffentlicht werden und dann unter anderem Aufschluss über die Entwicklung der Baumartenzusammensetzung, des Holzvorrates, der Artenvielfalt und des Ökosystems Wald geben.