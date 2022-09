Mit Lastenrad und E-Bike: Verkehrswende auf dem Land möglich?

Wer in ländlichen Regionen vom Auto auf das Fahrrad umsteigen will, muss einige Anstrengung auf sich nehmen. Familienvater Markus Diepold aus einem Dorf bei Gunzenhausen in Mittelfranken hat in den letzten Jahren 20.000 Kilometer auf seinen Rädern zurückgelegt. Sehr häufig kombiniert er Fahrten mit Rad und Zug. Und obwohl sich schon vieles verbessert hat, ist er manchmal frustriert.

Radfahren im Alltag ist manchmal mühsam

Morgens begleitet Markus Diepold seine jüngste Tochter in den Kindergarten im nächsten Dorf. Die Vierjährige fährt die zwei Kilometer Strecke selbst. Hier gibt es einen schönen Radweg neben der Straße, ein Grünstreifen befindet sich zwischen Straße und Radweg. Nur an einer Kreuzung ist immer wieder unklar, ob Radfahrer oder Autofahrer Vorfahrt haben, sagt Diepold. An einem Sonnenblumenfeld hält die Kleine an, um für die Erzieherin eine Blume mitzubringen. So weit, so idyllisch.

Fahrrad und Zug: An Bahnhöfen fehlen Aufzüge

Diepolds Arbeit liegt 15 Kilometer entfernt, er ist Teilzeit-Lehrer in Triesdorf. Zehn dieser Kilometer legt er üblicherweise mit dem Zug zurück. Doch zum entsprechenden Gleis am Bahnhof muss er sein E-Bike mitsamt der Arbeitstasche über zwei Treppen tragen. Die Bahnhöfe Muhr am See und Gunzenhausen gehören zu vielen Bahnhöfen in ländlichen Regionen, die noch nicht barrierefrei ausgebaut sind. "Hier würden Aufzüge den Alltag vieler Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwägen und auch vieler Radfahrer sehr erleichtern", sagt Diepold etwas müde und wissend, dass ein Ausbau wahrscheinlich noch in weiter Ferne liegt.

In der Garage: Fahrräder statt zweites Auto

Markus Diepold hat vor einigen Jahren eine Garagenhälfte frei gemacht für seinen Fahrrad-Fuhrpark. "Es muss so einfach und bequem wie möglich sein, sonst nimmt man doch lieber schnell das Auto", sagt Diepold. Das Familienauto nutzt seine berufstätige Frau, in der zweiten Hälfte stehen Lastenrad, E-Bikes und die Räder der drei Kinder bereit. Routiniert legen sie auf dem Rad gemeinsam viele Alltagsfahrten zurück. Auch am Bahnhof sind die Abläufe eingespielt. Der Vater bringt zunächst sein eigenes Rad in den Zug, die Kinder steigen ohne Rad ein, der Vater holt die Räder der Kinder nach- das alles in Sekundenschnelle.

Gefährliche Stellen im Stadtverkehr

Im Stadtverkehr der Kleinstadt Gunzenhausen wird es oft eng. Zwar sind mit gestrichelten Linien auf der Fahrbahn die Fahrradwege gekennzeichnet. Doch in der Praxis müssen sich Autos und Fahrräder immer wieder die Straße teilen. Die Kinder im Alter von acht und sechs Jahren fahren voraus, manchmal ganz schön wackelig. "Ich habe sie immer im Blick", sagt Diepold. Um hier keine Angst zu haben, braucht man gute Nerven. Die hat Markus Diepold ohne Zweifel - und eine hohe Motivation: "Ich möchte halt irgendwie beweisen, dass es geht. Und irgendjemand muss ja anfangen mit der Mobilitätswende."

"Es geht so wenig vorwärts"

Doch Diepold gibt zu, mit den Jahren durchaus auch frustriert zu sein. "Es geht so wenig vorwärts", sagt er. Allerdings ist er inzwischen nicht mehr der einzige Lastenrad-Fahrer in Gunzenhausen. 18 Lastenräder wurden durch die Stadt Gunzenhausen in den letzten zwei Jahren gefördert. Die Stadt übernimmt 25 Prozent der Anschaffungskosten von immerhin mehreren Tausend Euro und hat selbst fünf Modelle für Probefahrten zum Ausleihen angeschafft. Den großen finanziellen Vorteil des Radelns kann Diepold nicht erkennen. Das Lastenrad braucht drei Mal im Jahr neue Bremsen, und ein neuer Motor kostet gleich mal 700 Euro. Allerdings könnte sich diese Rechnung bei den steigenden Benzinpreisen nochmal verändern.

Landkreis bringt Radwegekonzept auf den Weg

Die Stadt Gunzenhausen hat in den letzten Jahren nicht zuletzt wegen der vielen Rad-Touristen am Altmühlsee viel in Radwege investiert. Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen will jetzt ein übergreifendes Radwegekonzept auf den Weg bringen. "Es geht darum, dass wir nicht Stückwerk in einzelnen Gemeinden haben, sondern das Radwegenetz aufeinander abgestimmt ist", sagt Landrat Manuel Westphal. Das sei ein dickes Brett, weil viele Beteiligte zusammengebracht werden müssen. Ein externes Planungsbüro beginnt im Herbst mit der Bestandsaufnahme und soll im Sommer 2024 das Konzept vorlegen. "Die Umsetzung wird dann über Jahre und Jahrzehnte erfolgen", so Westphal.