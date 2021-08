Mit Lärm und Licht gegen ICE-Werk

Mit einer großen Licht- und Lärmaktion haben die Gegner der möglichen ICE-Werk-Standorte im mittelfränkischen Raitersaich, Rohr und Heilsbronn am Samstagabend protestiert. Dabei kamen mehr als 500 Personen zusammen.

Voller Sportplatz – zahlreiche Traktoren

Bei der Kundgebung am Abend versammelten sich rund 500 Personen am Sportplatz in Raitersaich, so die Veranstalter gegenüber BR24. Im Anschluss demonstrierten Landwirte mit rund 50 Traktoren, wie hell und laut es ungefähr wäre, wenn sich die Deutsche Bahn für ein ICE-Instandhaltungswerk in der Gegend entscheiden würde. Dafür versammelten sie sich erst am Feldrand nahe des Sportplatzes, um dann entlang der möglichen Standorte an den Heilsbronner Feldern und dem Wald in Raitersaich zu fahren.

Fahrt entlang der möglichen Standorte

Bei einer Presserundfahrt machten die Anwesenden deutlich, dass die Pläne der Bahn grundsätzlich, aber nicht in dieser Form gewünscht sind. Die drei gegründeten Bürgerinitiativen, Politiker aus der Region, der Bund Naturschutz und der Bauernverband fordern die Deutsche Bahn auf, die bestehenden Planungen zu verwerfen und neu zu planen. Das ICE-Werk sei für eine Mobilitätswende nötig, aber zu groß dimensioniert. Es solle daher neu geplant werden und für bereits bestehende Flächen der Bahn.

Kein Sankt-Florian-Prinzip

Weder die möglichen Standorte in Raitersaich und Heilsbronn, noch die anderen sechs Vorschläge in der Metropolregion Nürnberg könnten ein Instandhaltungswerk von 35 Hektar und die damit verbundene Versorgung leichtfertig stemmen. Alle Anwesenden sprachen sich gegen ein Sankt-Florians-Prinzip aus – wollten also nicht ihren Standort verweigern und gleichzeitig einen anderen bevorzugen. Dennoch angesprochen wurde der Stadt-Land-Konflikt: Das ICE-Werk sei nötig für den Knotenpunkt Nürnberg und solle daher grundsätzlich eher dort und nicht mitten im Land entstehen.

Wald und landwirtschaftliche Fläche müssten weichen

Konkret in Raitersaich müsste schützenswerter Wald gerodet, bei den möglichen Standorten in Heilsbronn würden Landwirte enteignet werden, erklärte Ralf Straußenberger, Sprecher der Bürgerinitiative in Rohr. Dazu käme die Wasserversorgung: Die Region sei trinkwasserarm. Um ein solches Werk zu versorgen, müsste Wasser und Abwasser kilometerweit transportiert werden. Weil die betroffenen Ortschaften in Tälern liegen würde, seien diese durch ein ICE-Werk und die damit verbundene Versiegelung hochwassergefährdet.