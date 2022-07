Mit knapp 100 Km/h durch den Ort: Polizei stoppt Raser

Rund acht Monate nach Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs geht die Raserei weiter – das beweisen einmal mehr die jüngsten Geschwindigkeitskontrollen in Berg im Landkreis Hof. Ein Porschefahrer wurde innerorts gar mit 98 Stundenkilometer statt der erlaubten 50 auf dem Tacho erwischt.

Raser in Berg: Mehr als 400 Euro Bußgeld

Wie die Verkehrspolizei in Hof mitteilt, ging der junge Fahrer den Polizisten bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag ins Netz. Den Mann erwarte nun ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 428,50 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Insgesamt zählten die Beamten bei der mehrstündigen Kontrollaktion zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Nach Angabe der Polizei war mehr als jeder zehnte Fahrer zu schnell unterwegs. Von 640 kontrollierten Fahrzeugen hätten mehr als 50 Autofahrer eine Verwarnung bekommen, fast 30 erwarte ein Bußgeldbescheid und Punkte in Flensburg. Zwei Fahrer waren so schnell unterwegs, dass gegen sie ein Fahrverbot verhängt wurde.