Mit Kindern im Stadtrat? In Nürnberg ist das kein Problem

An den Wänden hängen die Porträts früherer Oberbürgermeister. Dunkle Ölbilder in schweren Rahmen. Davor basteln zwei Mädchen und ein Junge Armketten aus bunten Gummiringen und malen Bilder. Ein Blick in den Kindergarten des Nürnberger Stadtrats. Im sogenannten Bürgermeisterzimmer, dem Nebenraum zum großen Sitzungssaal, wird der Nachwuchs der Stadträtinnen und Stadträte während der Sitzung betreut.

So wie vor der Sommerpause wird es morgen am Mittwoch (28. September 2022) wieder sein. Es wird eine lange Sitzung, denn der Kämmerer stellt seinen Haushaltsentwurf vor. Die Kinderbetreuung ist ein Angebot, das es so in anderen bayerischen Großstädten nicht gibt.

Keine Rücksicht auf Kita-Öffnungszeiten

Es ist kurz vor 15 Uhr, gleich beginnt die Sitzung des Stadtrats. Kathrin Flach-Gomez bringt ihren Sohn Peter in die Kinderbetreuung. Für die Stadträtin der Linken erleichtert das neue Angebot die Arbeit im Stadtrat enorm. Denn wenn das Plenum tagt, ist gerade Abholzeit in der Kita. Ihr Mann kommt erst später. "Da ist die Betreuung ideal für uns", sagt sie.

Mehr Konzentration auf die Politik

Früher hat sie ihren Sohn ab und zu mit in die Sitzungen genommen. Er saß neben ihr und malte Bilder. "Er ist dann zwar meistens ruhig gewesen und hat sich beschäftigt", erzählt sie. Allerdings war sie immer unruhig, ob es auch so bleibt. Oder ob er genau dann zum Quengeln anfängt, wenn sie sich zu Wort meldet oder der Sitzung aufmerksam folgen muss.

Nur eine Türe entfernt

So sieht das auch Tatjana Körner. Die Zwillinge die CSU-Stadträtin sind an diesem Nachmittag die beiden anderen Kinder im Bürgermeisterzimmer. Beim letzten Mal haben sie mit den beiden Betreuern Papierflieger gebastelt. Das hat ihnen viel Spaß gemacht. Körner findet es beruhigend, dass Carla und Thea gut betreut werden. Falls es Probleme geben sollte, ist sie im Sitzungssaal nur eine Türe von ihnen entfernt und kann jederzeit kommen.

Corona bremste die Planungen

Die Anfrage zur Kinderbetreuung während der Sitzungen gibt es schon länger. Doch seit der neue Stadtrat im Mai 2020 erstmals zusammentrat, tagte er noch nie im angestammten Saal im Rathaus. An den Ausweichstätten gab es keine Möglichkeit zur Betreuung. "Wir sind froh, dass wir das jetzt endlich organisieren konnten", sagt Elisabeth Ries (SPD), die Sozialreferentin der Stadt. Fast zwei Jahre hat die Planung jetzt gedauert.

Kosten übernimmt das Nürnberger Sozialreferat

Eine Stadtverwaltung, die sich familienfreundlich gibt, muss das auch den Kommunalpolitikern bieten. "Unser Ziel ist es, jungen Menschen das politische Engagement zu erleichtern", sagt Ries. Die Erzieherin und der Erzieher sind sogenannte Springer im städtischen Familienbüro, die flexibel eingesetzt werden können, wenn irgendwo eine Kollegin oder ein Kollege ausfällt. Die Kosten übernimmt das Referat.

Andere Großstädte in Bayern wollen nachziehen

Kinderbetreuung in der Politik ist auch anderswo ein Thema. Nicht nur im Bundestag, wo Grünen-Politiker Anton Hofreiter mit seinem Sohn auf dem Schoß eine Ausschusssitzung leitete.

In den anderen bayerischen Großstädten bietet allein München ein ähnliches Angebot. Stadträtinnen und Stadträte können dort währenden der Sitzung ein Betreuungsangebot in Rathausnähe nutzen. In Augsburg möchte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) im Herbst eine Arbeitsgruppe einrichten, die das Thema diskutiert. Die Erlanger Stadtverwaltung hat sich nach der BR-Anfrage bei den Nürnberger Kollegen gemeldet, um sich darüber zu informieren, wie eine Kinderbetreuung organisiert werden könnte.

Mehr Geld für einen Babysitter

In Regensburg wurden die Regelungen für die Aufwandsentschädigung erweitert. Stadträtinnen und Stadträte, die ihre Kinder betreuen, bekommen eine Pauschalentschädigung von 20 Euro pro angefangener Stunde. Damit können sie einen Babysitter bezahlen. Allerdings gilt das nur bis 20 Uhr und wenn die Kinder unter zwölf Jahre alt sind. Eine ähnliche Regelung gibt es in Würzburg. In Fürth und Ingolstadt ist derzeit keine Kinderbetreuung vorgesehen.

Noch kein eigener Kinderraum

Zurück ins Nürnberger Rathaus. Nach einem kurzen nichtöffentlichen Teil ist die Sitzung zu Ende. Im Bürgermeisterzimmer zeigen die Kinder ihren Müttern, was sie in der Zwischenzeit gebastelt haben. Erzieherin Dena Moazen räumt die Tische auf. Am nächsten Morgen wird der Raum wieder für eine Arbeitssitzung benötigt. "Es ist absolut richtig, dass es die Betreuung gibt. Es ist ein Muss, dass heutzutage so etwas angeboten wird", sagt sie.