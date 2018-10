Mit Kaugummikästen sollen Augsburgs Fußwege sauber bleiben

An vier Standorten zwischen Königsplatz und Rathausplatz in der Augsburger Innenstadt gibt es künftig Kaugummikästen. Für die Kaugummikauer gibt es Abreispapierchen, in die der klebrige Abfall gewickelt werden kann. Beides zusammen kann dann in einen der Kästen geworfen werden.

Abreißzettel für Kaugummis an weiteren Plätzen

Weitere Abreißzettel für den Kaugummi gibt es am Roten Tor, der Universität und der Citygalerie. Hier, so hoffen Stadt und Hochschule, landen die eingewickelten Kaugummis dann im nächsten Papierkorb.

Kaugummikauen in Singapur unter Strafe verboten

Entstanden ist das Projekt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Augsburg. Studenten des Fachs Kommunikationsdesign beschäftigten sich unter anderem damit, wie andere Städte mit dem Problem Kaugummi umgehen. So ist beispielsweise im südostasiatischen Stadtstaat Singapur das Kaugummikauen auf der Straße unter Strafe verboten. In Seattle wiederum gibt es eine ganze Kaugummiwand, die inzwischen zu einer Touristenattraktion geworden ist.