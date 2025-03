Mit Kameras und KI: Tierpark will Eisbären besser verstehen

Nana, Elva und Vera heißen die drei Eisbär-Weibchen, die aktuell im Nürnberger Tiergarten wohnen. Fünf Jahre lang wurde das Geschehen im Eisbär-Gehege 24 Stunden, sieben Tage die Woche, mithilfe von Kameras aufgezeichnet. In dem Pilotprojekt des Tiergartens Nürnberg mit der Universität Erlangen-Nürnberg wurde ein Künstliche Intelligenz-Modell (KI) trainiert, um Verhaltensweisen der Eisbären besser verstehen zu können. Ein langwieriger Prozess, doch nun gibt es erste Ergebnisse, die helfen können, das Wohl der Tiere weiter zu verbessern.

Es ist übrigens nicht der erste Vorstoß dieser Art: Zuvor hatte der Tiergarten zusammen mit Experten aus Europa eine App entwickelt, um noch besser zu erkennen, wie es den Delfinen in Gefangenschaft geht.

Kameras am Gehege der Eisbären im Tiergarten Nürnberg

Matthias Zürl ist Doktorand am Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Datenanalytik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Fachgebiet: Er weiß, wie man ein KI-Modell trainiert, damit es wichtige Aussagen über die Eisbären treffen kann. Zusammen mit Ralph Simon, Biologe und Forschungskurator am Tiergarten Nürnberg, hat er deshalb drei Kameras am Eisbärengehege angebracht, das war im Jahr 2020. Unmengen an Daten wurden auf einem Server gespeichert. Zwei von fünf Jahren Videomaterial sind inzwischen ausgewertet.