Mit Kamera in die Uniklinik: Telemedizin aus Würzburg für Bayern

Ein Pilotprojekt der Würzburger Universität verbessert die Versorgung von Intensiv-Patienten im ländlichen Raum. Durch Visitenwagen mit Laptop, Kameras und Virtual Reality-Brille (VR-Brille) können sich die Experten ein eigenes Bild aus der Ferne von Patienten machen. Seit einem Jahr läuft die Testphase. Nun wird das Würzburger Telemedizin-Projekt auf ganz Bayern ausgeweitet.

Per Visitenwagen direkt zur Uniklinik

Der Zustand eines 44-jährigen Mannes aus dem Landkreis Kitzingen verschlechtert sich rapide. Er wird beatmet und Medikamente sind bereits hochdosiert. Die Ärzte in der Klinik Kitzinger Land kommen an ihre Grenzen, erwägen eine Verlegung an das Universitätsklinikum Würzburg. Der zuständige Arzt holt die Experten per Videoschalte in die Visite. Und so blickt das Team in Würzburg direkt in das Patientenzimmer – im 20 Kilometer entfernten Kitzingen.

Telemedizin verhindert unnötige Verlegungen

Die Kapazitäten an Intensivplätzen sind begrenzt. Das zeigte deutlich auch die Lage während der Corona-Pandemie, so Nora Schorscher. Die Würzburger Intensivmedizinerin leitet das Pilotprojekt. "Es hilft abzuwägen, wer tatsächlich die Behandlung an einer Universitätsklinik braucht", erklärt Schorscher. Seit Beginn des Projekts konnten durch Telemedizin unnötige Verlegungen von Intensivpatienten verhindert werden. Die Würzburger Experten standen beratend kleineren Krankenhäusern zur Verfügung. Ein Transport von Intensivpatienten ist immer ein gewisses Risiko. Eine heimatnahe Versorgung bedeutet zudem für Angehörige kürzere Anfahrtswege.

Würzburger entwickeln nötige Technik

Die entsprechende Technik haben Ärzte, Techniker und Informatiker in Würzburg entwickelt. "Anfangs verwendeten wir viel Klebeband und bauten mit Kameras, Laptop und Scannern die ersten Prototypen", berichtet die Projektleiterin Nora Schorscher. Ein Jahr später wurden alle Universitätskliniken in Bayern mit den Visitenwagen ausgestattet, zudem auch ausgewählte Krankenhäuser in ländlichen Regionen. Entfernungen spielen bei dieser Versorgung keine Rolle, auch Beratungen im Ausland sind möglich. Für die Datensicherheit sorgt die spezielle Verschlüsselung einer Videoschalte über Zoom.

Chance für den ländlichen Raum

Das Würzburger Universitätsklinikum will durch sein Projekt kleinere Krankenhäuser nicht überwachen. Es gehe lediglich um eine Beratung, so Nora Schorscher. Auch bei seltenen Erkrankungen profitiere man von Experten, ergänzt der Kitzinger Intensivmediziner Daniel Holzheid. Die intensive Zusammenarbeit käme dem Patienten zu Gute.