Mit Käse gegen das Dorfsterben in Hechelbach

Liebevoll streicht Belinda Schwarz-Wittigschlager dem kleinen, weiß-braunen Kälbchen über den Kopf und schüttet ihm einen großen Eimer Molke zum Trinken ein. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt die Landwirtin auf dem Hechelhof und hat eine hofeigene Käserei eröffnet. Jedes Mal, wenn sie mit Tochter Hannah frischen Käse zubereitet, bleibt am Ende auch etwas Molke für die Kälbchen übrig.

Käse soll zum zweiten Standbein werden

Bislang hat die Familie rund 120 Hektar Land bewirtschaftet und sich auf den Milchverkauf ihrer 90 Milchkühe konzentriert. Als zweites Standbein wollen sie nun die Käserei ausprobieren, sagt Belinda Schwarz-Wittigschlager. Es sei ein Versuch um zu sehen, wie es in Zukunft mit unserem Bauernhof weitergehen könne, so die Landwirtin weiter. Mit Freunden aber auch Berufskollegen diskutiere sie immer wieder, ob es künftig wichtig sei, rein auf die Größe des Hofes zu setzen, also mehr Land und noch mehr Tiere zu halten, oder ob die Direktvermarktung eine Nische sein kann, um die Zukunft des Hofes zu sichern.

300 Liter Milch werden zu 30 Kilo Käse

Die eigene Milch zu einem hochwertigen Lebensmittel weiterverarbeiten. Das ist das Ziel von Belinda Schwarz-Wittigschlager. Dafür kommt die frische Milch direkt vom Melkstall mit einem Schlauch in die Käserei. Rund 300 Liter fasst der Edelstahl-Kessel, in dem die Rohmilch bei 75 Grad pasteurisiert. Im Anschluss schneidet Tochter Hannah die eingedickte Milch mit einer Käse-Harfe in erbsengroße Stücke, damit das Wasser aus dem Bruch austreten kann. Mehrere Schritte folgen bis die beiden am Ende sechs Laib Käse in die runden Formen füllen und mit Nüssen und Kräutern veredeln.

Ehemaliger Schlachtraum ist Reiferaum für Käse

Die ersten Gehversuche in Sachen Käseherstellung haben Hannah und ihre Mutter in der eigenen Küche gewagt. Um aber wirklich hygienisch und im größeren Stil produzieren zu können, haben sie den ehemaligen Schlachtraum im Keller renoviert. Neue Fliesen, Edelstahlbecken und der große Kessel.

Die Käse-Macherei hat auch den hofeigenen Gewölbekeller aus dem 19. Jahrhundert wieder zum Leben erweckt. Dort lagern in Holzregalen bis zu elf verschiedene Sorten. Von Frischkäse, über Feta bis hin zu Schnittkäse – mal mit Kräutern, Walnüssen und Chili verfeinert oder einfach naturbelassen. Etwa sechs Wochen lang werden sie jeden Tag von der Landwirtin mit Salzwasser veredelt. "Du hast was in der Hand was gut riecht, was gut schmeckt und am Ende ein hochwertiges Lebensmittel und das ist mein Berufsziel", sagt Schwarz-Wittigschlager und legt den nächsten Käse ins Regal.

Förderung durch Allianz

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat das Vorhaben der Familie mit 10.000 Euro unterstützt. Insgesamt 35.000 Euro hätten der Umbau zur Käserei und die Anschaffung aller notwendigen Utensilien gekostet, so die Landwirtin.

Hofladen mit regionalem Käse

Seit rund acht Wochen ist nun auch der eigene Hofladen in Betrieb. Jeden Samstagvormittag übernehmen Tochter Hannah oder ihre Mutter den Verkauf. Schnell hat sich die Neueröffnung in der Region herumgesprochen. Der Käse schmecke gut und das Schöne sei, man weiß auch genau, wo die Milch herkomme, sagt Kundin Mirjam Weinmann. Sie ernähre sich gern mit regionalen Produkten und zahle den Preis lieber direkt an die Bauern statt an große Konzerne.

Im Moment produzieren Hannah und Belinda Schwarz-Wittigschlager rund 30 Kilo Käse pro Woche. Läuft das gut, soll die Produktion ausgeweitet und die Käserei zum zweiten Standbein werden. Die Zukunft des Hofes in Hechelbach, der in der fünften Generation geführt wird, wäre damit vorerst gesichert.