Mit Hygienekonzept: Flughafen München will wieder durchstarten

Mit Aufhebung der Reisewarnung zum 15. Juni soll auch der Betrieb am Münchner Flughafen weiter in Gang kommen. Die Hygiene- und Sicherheitsstandards wurden schon in der Vergangenheit erhöht.

Task Force Hygiene im Einsatz

Die Putz- und Reinigungsteams konzentrieren sich momentan ganz auf das einzig geöffnete Abfertigungsgebäude. Dafür wurde sogar eine eigene Task Force Hygiene gegründet, berichtet Maria Dahlhaus von der Terminal 2 Gesellschaft.

Für die Passagiere stehen Spender mit Handdesinfektionsmitteln bereit. Mithilfe von Bodenmarkierungen und Durchsagen sollen sie an die Abstandsregeln erinnert werden. Einchecken können sie kontaktlos am Automaten. Die Lufthansa etwa gibt den Passagieren beim Einsteigen ins vorab desinfizierte Flugzeug Desinfektionstücher mit. Den Mund-Nasen-Schutz dürfen die Fluggäste auch an Bord nicht abnehmen.