Mit Hund in den Hofer Zoo: Tierpark nutzt Krise als Chance

Ausflug für Dackeldame Caya in den Zoologischen Garten in Hof. Für die zweieinhalb-jährige Hündin ist das ein großes Abenteuer. Aufgeregt hechelnd läuft sie neben ihrem Herrchen, Zooleiter David Pruß, an den Gehegen vorbei. Dass Pruß Caya mit zur Arbeit nimmt, hat einen ganz bestimmten Grund. Die Tiere im Zoo kennen bislang nur zweibeinige Besucher. Nun sollen sie sich auch an vierbeinige Gäste jenseits der Zäune gewöhnen.

Zoo hofft auf steigende Besucherzahlen

David Pruß hat die Hoffnung, künftig eine ganz neue Zielgruppe in den Zoo locken zu können: Familien mit Hunden. Denn diese Familien kamen bislang oftmals nicht in den Zoo, weil sie den vierbeinigen Liebling nicht allein zuhause lassen wollten oder konnten. Diese Familien sollen künftig mitsamt ihrem Hund den Zoo besuchen dürfen. Pruß hofft, dadurch die Besucherzahlen ordentlich anzukurbeln.

Hunde im Zoo: eine Herausforderung für Tier und Besitzer

Aufgeregt schnuppernd will Dackel Caya am liebsten gleich auf jedes Tiergehege zustürmen. David Pruß hat alle Hände voll zu tun, die stürmische Hündin zurückzuhalten. Zuerst darf Caya mit den Ponys und Eseln im großen Freigehege auf Tuchfühlung gehen. Durch den Zaun hindurch nehmen Pony und Hund schon mal Kontakt auf und beschnuppern sich interessiert. Dann leckt Caya dem Pony begeistert die Schnauze. So schnell entstehen Freundschaften. Die beiden Esel sind da vorsichtiger und betrachten den aufgeregten Hund erst mal aus sicherer Entfernung.

Wenn Alpakas übel wird

Bei den Alpakas im Nebengehege kommt die quirlige Caya weniger gut an. Vor allem dem Hengst der Alpakaherde ist das alles mehr als suspekt. Er stellt sich schützend vor seine Damen und geht in Angriffsstellung. David Pruß zieht die Dackeldame schnell weiter, weil er ahnt, was sonst gleich passieren wird: "Bei den Alpakas müssen wir ein wenig aufpassen. Wenn wir jetzt nicht weitergehen, haben wir gleich den Mageninhalt des Alpaka-Hengstes im Gesicht. So wehren sich diese Tiere nun mal, wenn sie sich gestört fühlen."

Täglicher Zoorundgang mit Hund als Anti-Stress-Training

David Pruß ist zuversichtlich, dass sich auch die Alpakas und andere scheue Tiere im Zoo bald an Caya und andere Hunde gewöhnen werden. Aktuell übt er jeden Tag mit der Dackeldame. Etwa zehn Minuten täglich spaziert er mit der Hündin durch den Zoo. Vorbei an allen Gehegen und Käfigen. Wenn Pruß merkt, dass die Tiere durch die Anwesenheit des Hundes gestresst sind, bricht er ab und probiert es am nächsten Tag aufs Neue.

Corona-Bestimmungen sorgten für gähnende Leere im Hofer Zoo

Das Gewöhnungstraining mit Hund funktioniert vor allem deshalb so gut, weil David Pruß und Caya, abgesehen von den Tierpflegern, aktuell allein im Zoo unterwegs sein. Von Mitte November bis Mitte Dezember galt bayernweit auch in Zoos die 2Gplus-Regel, nun wieder 2G. Seitdem hat der Tierpark in Hof nur eine Handvoll Besucher mehr begrüßen können. Für den Zoo eine Katastrophe: Die Einnahmen gehen gegen Null, die Ausgaben sind aber so hoch wie eh und je. "Ich kann meine Tierpfleger ja auch schlecht in Kurzarbeit schicken. Wenn die zuhause das Heu in die Badewanne kippen, werden die Tiere leider nicht satt davon", scherzt der Zoo-Chef David Pruß. "Es wird gesagt, die Zoos schreien immer nur nach Geld. Jetzt in den letzten vier Wochen durften wir ja auch gar nicht selbständig wirtschaften und für uns geht’s wie im letzten Corona-Winter sehr an die Substanz, weil wir einfach keine Aufgaben kürzen können. Das geht nicht mehr. Wir sind auf unsere Besucher angewiesen."

Hoffen auf mehr Besucher

Sollte die Situation nicht besser werden, ist der Zoo bald auf Corona-Hilfen angewiesen. Doch Leiter David Pruß hofft, dass es nicht soweit kommt. Er dreht weiterhin täglich eine Runde mit Caya und freut sich schon darauf, dass bald auch Familien mit Hunden die Tiere im Hofer Zoo besuchen können.