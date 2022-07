Mit "Harvester" Baumstämme geworfen - 63-Jähriger verletzt

"Wie die Axt im Walde" hat sich laut Polizei ein Holzfäller in Michelau (Lkr. Lichtenfels) verhalten. Er schleuderte demnach mit einem Holzvollernter gefällte Baumstämme und Reisig durch die Gegend. Ein 63-jähriger Mann wurde verletzt. Die Polizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.

Baumstämme und Reisig gegen Jungbäume geschleudert

Offenbar wollte der Holzfäller, der den "Harvester" steuerte, am Freitag seiner Wut mit Hilfe des Holzvollernters freien Lauf lassen. Der Holzfäller packte laut Polizei mit dem Greifarm der forstwirtschaftlichen Maschine den gefällten Baum, der an der Seilwinde eines anderen Schleppers hing, und zog beide nach oben. Schließlich habe der Schlepper den Waldboden nur noch mit den Vorderrädern berührt. Am Steuer saß der 63-Jährige, der aus Angst vom Fahrersitz sprang und sich dabei nach Polizeiangaben verletzte. Der Waldarbeiter habe auch noch den Greifarm bedrohlich über dem 63-Jährigen pendeln lassen. Zudem habe er Stämme und Reisig in mehrere Jungbäume geschleudert.

Polizei sucht Fluchtfahrzeug und bittet um Zeugenhinweise

Der aggressive Waldarbeiters war nach dem Vorfall geflüchtet. Neben dem Fluchtfahrzeug suchen die Ermittler auch die Holzerntemaschine. Die Polizei bitte um Hinweise. Zeugen können sich bei der Inspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/ 9520-0 melden.