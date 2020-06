Mit Handzetteln und Baumstämmen gegen Park-Chaos am Walchensee

Die Lage im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist arg und wird vermutlich sogar noch schlimmer, wenn die Wassertemperaturen noch mehr zum Baden einladen. In Kochel und am Walchensee haben Tagestouristen an den vergangenen Wochenenden für Chaos gesorgt: Blechkolonnen schoben sich durch die Straßen, es gab keine Parkplätze mehr und sogar die Rettungswege waren zugeparkt.

Zäune und Stämme gegen wildes Parken

Da Park- und Verbotsschilder keine Wirkung zeigten, ergriff die Gemeinde Kochel am See drastische Maßnahmen. Mitarbeiter des Bauhofs haben mehrere Zäune am Fahrbahnrand errichtet und an besonders engen Stellen jegliche Parkmöglichkeit mit Baumstämmen verbaut.