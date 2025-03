"Mit Haken, Ösen und Tricks": So laufen Koalitionsverhandlungen

Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD haben begonnen, und die Zeit drängt: Trump, Ukraine, Wirtschaftskrise – die Rufe nach einer Regierung mit Entscheidungsmehrheit im Bundestag sind laut. In 16 Gruppen verhandeln die Parteien ihren Fahrplan für die nächsten Jahre. Aber wie wird hinter verschlossenen Türen gesprochen?

"Manche Methoden, die der liebe Gott nicht so gern sieht"

Erwin Huber war in vielen solcher Runden dabei – und weiß, welche Taktiken es gibt: "Vom Weinen bis zum Schimpfen und auf den Tisch hauen." Der Ex-CSU-Chef hat in den 90ern die schwarz-gelben Koalitionen unter Helmut Kohl mitverhandelt, 2005 die erste Groko unter Neu-Kanzlerin Angela Merkel, und 2008 das Bündnis von CSU und FDP in Bayern.

Er glaube, dass Merz, Klingbeil und Co. gerade "in einem sehr ernsten und sachlichen Ton" verhandeln. Trotzdem gelte grundsätzlich: "Es werden sicherlich auch manche Methoden angewandt, die der liebe Gott nicht so gern sieht. Da wird schon mit allen Haken und Ösen und Tricks gearbeitet", sagt Huber. Am aussichtsreichsten seien Gespräche aber, wenn man mit offenen Karten spiele und klar sage: "Da habe ich Kompromissmöglichkeiten – und da ist eine rote Linie."