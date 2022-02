Mit Hackschnitzeln gegen die Klimaerwärmung

Bereits vor 20 Jahren wollte Joseph Bauer im mittelfränkischen Gnotzheim unabhängiger werden von Ölscheichs und großen Energiekonzernen. Er kaufte für sein 1962 erbautes Mehrfamilienhaus eine Hackschnitzelheizung. Statt 5.000 Liter Heizöl kauft er jetzt von einem Landwirt jährlich gut 70 Kubikmeter gehäckseltes Restholz, das bei Hecken- und Baumschnitten in seiner Umgebung anfällt.

"Da wird kein Wald abgeholzt. Im Prinzip ist das alles Abfallholz. Was keiner verwendet hat früher und jetzt tun wir´s halt hacken und häckseln und man kann es verheizen. Das ist natürlich eine Super-Sache. Du brauchst kein Heizöl, es spart CO2, und, und, und..." Josef Bauer, Gnotzheim

Josef Bauer spart bei den aktuellen Ölpreisen mit Hackschnitzeln gut 50 Prozent Heizkosten. Der Umwelt erspart er 15 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen – jedes Jahr. Er heizt CO2-neutral, weil Bäume und Sträucher während ihres Wachstums Kohlendioxid aufgenommen und im Holz einlagern. "Mit einer Holzheizung leisten Hauseigentümer auf jeden Fall einen positiven Beitrag in der Klimakrise", sagt Dr. Daniela Dressler vom Technologieförderzentrum (TZF) des Freistaats Bayern.

Ideale Lösung auf dem Land

Josef Bauers Hackschnitzelheizung läuft seit 20 Jahren ohne Probleme. Sein Fazit: "Ich habe die Investition nie bereut." Sein Vorteil: Er hat wie viele Hauseigentümer auf dem Land in einem ehemals landwirtschaftlichen Nebengebäude reichlich Lagerraum für den Brennstoff. Seine Anlage wurde vor 20 Jahren von einem Hersteller in der Region gebaut. In dessen Ausstellungsraum stehen Hackschnitzelheizungen von 20.000 bis 150.000 Euro, für einzelnen Haushalte bis zu Dorfheizungen mit 100 angeschlossenen Häusern. "Unsere Kunden sind vor allem am Land, wo die Leute Platz haben und reichlich Brennholz in nächster Nähe", so Geschäftsführer Robert Bloos Junior.

50 Prozent Förderung und mehr

Bloos kalkuliert mit Kunden am Laptop die Anschaffung einer rund 25.000 teuren Hackschnitzelheizung: 65 Kubikmeter Jahresvorrat Hackschnitzel kosten aktuell rund 1.400 Euro, rund 2.600 Euro weniger als die bisher benötigten 5.000 Liter Heizöl. Der Bund fördert ein Hackschnitzelheizung mit 35 Prozent. Zusätzlich gibt es fünf Prozent Innovationsbonus, wenn sie besonders effizient verbrennt und Feinstaub reduziert. 50 Prozent Förderung erwarten Kunden, die eine Ölheizung ersetzen. Und der Freistaat Bayern fördert über das Programm "Bioklima" größere Hackschnitzelheizungen, vor allem Mikro-Nahwärmenetze, wenn sich also mehrere Nachbarn einen Heizkessel teilen und die Wärme über unterirdische Leitungen verteilen. Das macht Hackschnitzelheizungen kostengünstiger und noch umweltfreundlicher als wenn aus jedem einzelnen Haus ein Schornstein raucht.

Mikro-Nahwärmenetz funktioniert

In Maicha bei Gunzenhausen heizt im ehemaligen Stallgebäude des Landwirts Martin Glunger ein Hackschnitzelkessel auch die Häuser von zwei Nachbarn. Schon 2007 haben sie für gut 30.000 Euro die Anlage gekauft und mit viel Eigenleistung die Wärmeleitungen zu den Häusern verlegt – alles mit staatlicher Förderung. "Wir sind sehr zufrieden", schmunzelt Martin Glunger, "da braucht nicht mehr jeder den Kaminkehrer und wir sparen Kosten."

Die aktuellen Heizölkosten von beinahe einem Euro je Liter beunruhigen die drei Nachbarn nicht. Sie haben eine Scheune und zusätzlich eine Lagerhalle voll mit mehr als 100 Kubikmeter Hackschnitzelvorrat. Und genügend Holz wachse in den nahen Wäldern auch nach, das machen ihnen keine Sorge. Staatliche Waldinventuren und Prognosen etwa der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF) bestätigen, dass in heimischen Wäldern deutlich mehr Holz wachse, als genutzt werde. Fachleute der LWF sehen noch Potential für den klimafreundlichen Brennstoff Holz.