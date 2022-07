Mit grünen Dächern gegen die Hitze – München macht’s vor

Die aktuelle war die bislang heißeste Woche dieses Jahr. Spürbar war das vor allem dort, wo viel Beton und Asphalt ist. Begrünte Dächer können helfen, solche Temperaturen zumindest ein wenig erträglicher zu machen. Sie kühlen bei Hitze – und haben auch sonst viele Vorteile. Deswegen wird die Dachbegrünung immer beliebter. Auch die Genossenschaft Wagnis ha in München Schwabing einen angelegt.

Gemüse, Bäume und Wiesen - alles auf dem Dach

Kohlrabi, Rucola, Tomaten und Buschbohnen - all das wächst in diesem Fall nicht auf dem Feld, sondern auf einem Dach eines fünfstöckigen Wohnhauses. Im hinteren Teil des Gartens auf dem Dach mit Blick hinüber zum Olympiapark stehen meterhohe Öl-Bäume, Sträucher spenden Schatten, dazwischen Bierbänke und Tische. Wer will, kann auf dem Dachgarten der Genossenschaft Wagnis auch an heißen Sommertagen ein Buch lesen oder sich mit den Nachbarn treffen.

Rut Gollan ist im Vorstand der Genossenschaft, die inzwischen all ihre Wohnprojekte mit Dachgärten wie diesem plant. "Ich glaube, dass das total unterschätzte, wichtige Sozialräume sind für die Städte. Gerade bei einer Dichte, wie man sie in München nun mal hat." Das bestätigt auch eine Bewohnerin: "Das ist ein Traum natürlich. Das sucht in München seinesgleichen. Man kann sich hier nur wohl fühlen."

Das grüne Dach ist nicht nur für die Lebensqualität der Menschen wichtig – sondern auch für Artenschutz und Umwelt. Bienen fliegen überall im Dachgarten umher, Insekten krabbeln. Wenn es regnet, speichert der Boden das Wasser. Und wenn es heiß ist, kühlen die Pflanzen die Umgebung herunter.

München Vorreiter für begrünte Dächer

Gründächer bekommen eine wachsende Bedeutung, je extremer das Wetter ist. Das hat man in München früher erkannt als in anderen Städten. Seit 1996 gilt: Jedes Flachdach über 100 Quadratmeter muss begrünt werden. Zwar nicht mit Sträuchern und Bäumen wie in der Genossenschaft, aber immerhin mit einer acht bis zehn Zentimeter dicken Schicht, auf der Gräser und Pflanzen wachsen können.

"Wenn sie ein Bitumendach haben, wird dieses bei solchen Temperaturen auch mal 80 Grad heiß. 80 Grad, da können Sie fast ein Spiegelei braten. Auf einer Dachbegrünung haben Sie nie mehr als 38 Grad. Das ist ein Unterschied", so Cornelia Leupold vom Baureferat Garten der Stadt München.

Für kleine oder ältere Dächer hat die Stadt München ein Förderprogramm aufgesetzt. Sie übernimmt einen Teil der Kosten für die Begrünung. Derzeit liegt die Unterstützung bei etwa 80 Euro pro Quadratmeter. Bezuschusst werden Privatpersonen und Firmen. Ein bewährter Weg, sagt Cornelia Leupold. 25 Prozent, also rund ein Viertel aller Flachdächer seien inzwischen in München begrünt.

Vorbildwirkung von München für andere bayerische Städte

Ein Erfolg, wie der Vergleich mit anderen Städten zeigt. Jedes Jahr erstellt der Branchenverband "GebäudeGrün" – in dem sich Produzenten, Architekten, aber auch Kommunen und Forscher zusammengeschlossen haben – ein bundesweites Ranking. "Wenn man die begrünten Tiefgaragen mitrechnet, ist München mit rund 4,5 Mio. Quadratmetern an erster Stelle in der Gründach-Bundesliga", so Verbandspräsident Gunter Mann.

Dicht auf München folgt Stuttgart, das pro Kopf sogar doppelt so viel Gründachfläche. Andere bayerische Städte sind weit abgeschlagen. Nur Nürnberg und Straubing spielen in der ersten Liga mit – allerdings auf den hinteren Plätzen.

Das liegt auch daran, dass Förderungen und Vorschriften bislang fast ausschließlich von den Kommunen kommen, so Mann. "Aber man könnte als Land durchaus den Städten unter die Arme greifen."

Die bayerische Staatsregierung habe das Thema bislang völlig verschlafen und auch der Bund beteilige sich nur spärlich, so die Einschätzung von Verbandspräsident Mann. Das Ergebnis: Von allen neu gebauten Flachdächern werden in Deutschland derzeit nur acht Prozent begrünt. Laut Bundesverband GebäudeGrün, werden es aber stetig mehr. "Durch die Hitzewellen aber auch durch die Überschwemmungen, die wir haben, ist die Nachfrage oder das Bewusstsein für die Dach- und Fassadenbegrünung wirklich deutlich gestiegen."

Umweltverband: Kommunen sollten Begrünung vorschreiben

Besonders groß ist das Potential bei Fabrik- und Lagerhallen. Doch gerade Firmen scheuten die Extrakosten und ließen sich meist nur durch Vorgaben zwingen, sagt Mann. Hier müssten es seiner Meinung nach andere Kommunen so machen wie München: begrünte Dächer einfach vorschreiben.

Wer also ein Wohnhaus plant, der kann sich an der Genossenschaft Wagnis ein Beispiel nehmen. Auf ihrem Dach steht neben Büschen und Bäumen eine Feuerstelle - für laue Sommernächte: "Das ist übrigens auch cool, wenn ich hier oben grille, hören es die anderen viel weniger, riechen es viel weniger. Ich habe eine viel größere Freiheit eine echte Party zu machen", so Rut Gollan.