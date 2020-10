Mit Granit aus Wunsiedel: Hofer Filmtage küren Dokumentarfilm

Mit dem "Hofer Granit" wird bei den Internationalen Hofer Filmtagen der beste Dokumentarfilm ausgezeichnet. Der Preis geht dieses Jahr an Regisseurin Agnes Lisa Wegner für ihren Film "König Bansah und seine Tochter".

Dokumentarfilm "König Bansah und seine Tochter" ausgezeichnet

Der Film zeigt das Leben von Kfz-Mechaniker-Meister Cephas Bansah, der seit rund 50 Jahren in Ludwigshafen lebt und gleichzeitig König eines Stamms in seinem Geburtsland Ghana ist. Seine Tochter Katharina steht vor der Herausforderung, in die traditionellen Fußstapfen ihres Vaters zu treten und gleichzeitig ein modernes selbstbestimmtes Leben zu führen.

"Komplexe Themen, wie Identität und Heimat werden so auf unterhaltsame Art für ein größeres Publikum aufbereitet, das wir dem Film sehr wünschen." Urteil der Jury über den Dokumentarfilm "König Bansah und seine Tochter"

"Hofer Granit" kommt aus Wunsiedel

Der "Hofer Granit" wird seit 2015 von der Hermann- und Bertl-Müller-Stiftung Hof gestiftet. Neben dem Preisgeld von 7.500 Euro gibt es eine Granit-Stein-Skulptur, die in Wunsiedel nach einem Entwurf des ägyptischen Bildhauers Mohamed Naguib gestaltet worden ist.

Sechs Preise wurden bei den Hofer Filmtage vergeben

Die 54. Internationalen Hofer Filmtage dauern noch bis heute Abend. Insgesamt wurden beim diesjährigen Festival sechs Preise vergeben: Bereits zum Auftakt der Filmtage ging der Hans-Vogt-Filmpreis zur Würdigung der Filmmusik an Emily Atef. Den begehrten Filmpreis der Stadt Hof erhielt dieses Jahr Axel Ranisch, der Förderpreis Neues Deutsches Kino ging an Marcus Lenz für "Rivale", der "Hofer Goldpreis" an Sevgi und Chris Hirschhäuser für ihren Debütfilm "Toprak", der Nachwuchsproduzentenpreis an Lena Vurma für "Adventures of a Mathematician".