Mit Gewinnversprechen um mehr als 100.000 Euro geprellt

Mit dem Versprechen auf einen Millionengewinn ist ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg um sein Erspartes gebracht worden. Der 49-jährige mutmaßliche Betrüger wurde nun von den Ermittlern verhaftet. Nach Angaben der Polizei war der Unterfranke bereits im September 2017 dem Betrüger aufgesessen. Der zunächst Unbekannte stellte dem Geschädigten einen Gewinn in Millionenhöhe in Aussicht. Um den Betrag zu erhalten, sollte der 42-Jährige jedoch in Vorkasse gehen. Mehrere Raten ergaben schließlich einen Betrag von über 100.000 Euro.

Mann sitzt in Untersuchungshaft

Ende Oktober 2018 hat der 42-Jährige dann schließlich die Polizei eingeschaltet. Sie war bei der letzten Zahlung am Bahnhof Aschaffenburg zur Stelle und nahm den 49-Jährigen fest. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 49-Jährige aus dem Raum Hamburg muss sich nun wegen dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verantworten.