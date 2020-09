vor 33 Minuten

Mit Gebrüll: Kleinkind schlägt Einbrecher in die Flucht

Zwei Einbrecher haben in den frühen Morgenstunden versucht, in ein Wohnhaus in Konzell einzudringen. Dabei hatten die Männer die Rechnung aber ohne ein im Haus befindliches Kleinkind gemacht. Dieses fing nämlich an zu schreien.