Mit FFP2-Masken und 2G: Christkindlesmarkt in Bayreuth gestartet

In Bayreuth ist der diesjährige Christkindlesmarkt eine Woche früher als üblich gestartet - unter strengen Corona-Regeln. Denn auch in Bayreuth und Umgebung ist das Infektionsgeschehen derzeit hoch. Die Schausteller hingegen sind erleichtert, dass es wieder einen Christkindlesmarkt gibt. Auch andere oberfränkische Weihnachtsmärkte sind bisher noch nicht abgesagt worden.

Schausteller erleichtert: Erste Einnahmequelle nach langer Zeit

Die Freude sei bei allen immens, ein Schritt zurück "ins Leben", sagt Gudrun Sommerer vom Süddeutschen Schaustellerverband im BR-Gespräch. Eine erneute Absage würde für viele Schausteller den Ruin bedeuten. Der Christkindlesmarkt sei für viele von ihnen die erste Einnahmequelle nach eineinhalb Jahren, so Sommerer.

Christkindlesmarkt startet eine Woche früher als sonst

Die Schausteller hatten darum gebeten, dass der Weihnachtsmarkt in der Bayreuther Innenstadt schon Mitte November starten kann. Eine Standgebühr müssen sie nicht zahlen.

"Das ist ein großes Entgegenkommen der Stadt und zeigt, dass sie hinter uns Schaustellern steht. Alle wissen, wie es um uns steht, dafür sind wir sehr dankbar." Gudrun Sommerer, Süddeutscher Schaustellerverband

Die erste Christkindlesmarkt-Woche wird allerdings relativ ruhig verlaufen – ohne Beleuchtung und Musik. Erst am 22. November wird – so der aktuelle Stand – das Bayreuther Christkind den Christkindlesmarkt zwischen der Spitalkirche und dem Alten Schloss offiziell und feierlich eröffnen. Auch wird dann die längste Lichterkette Frankens mit rund sieben Kilometern Länge wieder brennen.

FFP2-Masken-Pflicht und 2G-Regel auf dem Christkindlesmarkt

Die Stadt bittet alle Besucher eindringlich, sich aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens an die geltenden Hygienevorschriften zu halten. Konkret heißt das: An den Verkaufsständen des Christkindlesmarktes muss eine FFP2-Maske getragen werden. Dies gilt auch dann, wenn sich Kunden in einer Warteschlange vor einem Verkaufsstand befinden, so eine Mitteilung aus dem Rathaus. Im Innenbereich der Marktbuden gilt die bayernweite 2G-Regel. Besucher müssen beim Betreten des Marktstandes entweder geimpft oder genesen sein.

Kontrollen durch Stadt und Schausteller

Für entsprechende Kontrollen haben sie an ihren Ständen zusätzliches Personal eingestellt, so Gudrun Sommerer. "Es geht um unsere Existenz, deshalb werden wir uns auch an die Regeln halten." Aber auch auf dem gesamten Marktgelände werden Kontrollen seitens der Stadt durchgeführt. Die 2G-Regel gilt auch für das "Winterdorf" im Ehrenhof der Stadt.