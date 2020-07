Mit Feuerzeug Haare angezündet: Vierjährige noch im Krankenhaus

Beim Spielen hat sich am Wochenende ein vierjähriges Mädchen in Schwandorf mit einem Feuerzeug die Haare angezündet. Die Vierjährige zog sich dabei Verbrennungen zweiten Grades im Gesichtsbereich, genauer im Bereich Ohr, Auge und Kopfhaut, zu. Laut einem Polizeisprecher waren aber die Verletzungen nicht so schlimm wie erwartet.

Mädchen noch im Krankenhaus, kleiner Narben bleiben

Wie die Polizeiinspektion Schwandorf erfuhr, werden wohl kleinere Narben zurückbleiben. Die Vierjährige befindet sich momentan noch im Krankenhaus und wird dort vermutlich noch eine Woche bleiben.

Mit Feuerzeug Haare angezündet

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Vierjährige in einem unbeaufsichtigten Augenblick das Feuerzeug gefunden und damit gespielt. Wie genau sie sich die Haare angezündet haben ist noch nicht klar. Die Mutter konnte die Flammen schnell mit der Hand löschen, dennoch erlitt das Mädchen Verbrennungen.