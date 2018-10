Mit fauligen Äpfeln gefüttert: Trächtiges Alpaka verendet

Unbekannte haben angefaulte Äpfel in ein Alpakagehege in Prackenbach geworfen. Eine trächtige Alpakastute hat diese gefressen und ist dann qualvoll daran verendet. Auch ein Tierarzt konnte sie nicht mehr retten.

Bereits zweiter Vorfall

Roland Geiger, der Besitzer des Geheges, hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Vor rund drei Jahren starb bereits eine Stute an nicht artgerechtem Futter, das Unbekannte über den Zaun geworfen hatten. Die Verbotsschilder "Nicht füttern", die überall am Zaun hängen, werden einfach ignoriert, sagt Roland Geiger. Immer wieder komme es vor, dass Leute Äpfel, Brot oder andere Sachen an die Alpakas verfüttern.

Alpakas vertragen kein Obst

Alpakas fressen Gras und Heu, sind an eher karge Nahrung angepasst. Obst verursacht starke Koliken und große Probleme im Verdauungstrakt der Tiere. Außerdem haben Alpakas nur eine untere Zahnreihe und oben eine Kauplatte, sodass sie von Obst allenfalls große Stücke abbrechen können. Im schlimmsten Fall bleiben die Stücke im Hals stecken.

Der Besitzer, der eine große Pferderanch mit Gaststätte betreibt, will das Alpaka-Gehege jetzt in einen Bereich verlegen, an dem keine Besucher vorbeikommen.