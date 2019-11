Mit fast drei Promille auf der A9 - Polizei stoppt Lkw-Fahrer

Ein Sattelschlepper, der Schlangenlinien fährt, das hätte böse enden können. Mehrere Verkehrsteilnehmer riefen Sonntag früh bei der Polizei an und informierten die Beamten über den offenkundig beeinträchtigen Lkw-Fahrer, dessen Gespann immer wieder auf den angrenzenden Fahrstreifen hinüberschwenkte.

Erst nach 40 Kilometern gelang es den Fahrer zu stoppen

Die ersten Anrufer sahen den schwankenden Lkw in der Nähe der Raststätte Fürholzen. Schon bald konnte eine Streife den Lastzug ausfindig machen. Wohl weil der Fahrer so betrunken war, nahm er die Polizei und das Blaulicht nicht war. Erst nach etwa 40 Kilometern gelang es der Polizei den 48-jährige Fahrer an der Ausfahrt Langenbruck anzuhalten.

2,9 Promille - Führerschein weg

Ein Alkoholtest ergab 2,9 Promille. Der Mann musste Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgeben und wurde in Schutzgewahrsam genommen.