Mit fast 3 Promille im Fluss: Einsatzkräfte retten Betrunkenen

Polizei und Feuerwehr haben einen stark betrunkenen Mann in Coburg aus dem Fluss gerettet. Der 33-Jährige sei am Sonntagmorgen vermutlich wegen seines Alkoholpegels von fast drei Promille in die Itz gefallen, hieß es von der Polizei.

Coburg: Polizei und Feuerwehr rücken zur Itz aus

Eine Anwohnerin hörte die Hilfeschreie des Mannes und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Polizei war der 33-Jährige schon bis auf Höhe des Mühldamms abgetrieben. Nachdem die Beamten den Mann mit einem zugeworfenen Seil gesichert hatten, kam die Feuerwehr, die den Mann aus dem Wasser zog. Stark unterkühlt, aber sonst unverletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände, wie der Mann ins Gewässer fiel, sind noch unklar.